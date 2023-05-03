FED’in bugün gerçekleşecek olan toplantısı öncesinde makroekonomik verilerin beklenti altında seyretmesi ve bankacılık sektöründeki kaygıların artmasıyla dün ABD borsaları negatif kapanışlar yaptı. First Republic Bank’ın devralınmasının ardından dün PacWest ve Western Alliance bankalarının hisseleri de sert düşüşler yaşadı. ABD'li senatörler Warren ve Sanders, FED Başkanı Powell'a faiz artışlarını durdurma çağrısı yaptı.

FED kararı öncesi ABD vadeli endekslere bakıldığında sınırlı yükselişler mevcut. Kripto piyasalarında ise dün toplam piyasa değerinde yaşanan %1,63’lük yükselişin ardından bugün ufak geri çekilmeler görülüyor. Altcoinler’deki baskı ise devam ediyor. Son 24 saatte altcoinler arasında ayrışan RIF, IDEX ve RAD çift haneli kazançlarla günün en çok yükselen altcoinleri olarak öne çıktı.

Küresel ekonomideki endişelerin devam etmesiyle birlikte bugün Türkiye saati ile 21:00’da FED’in faizi 25 baz puan arttırarak %5,00-%5,25 aralığına yükseltmesi bekleniyor. Ardından 21:30’da Powell’ın yapacağı konuşma piyasalar açısından önem arz edecek. Ayrıca FED'in para politikasına ilişkin olarak gelecek döneme yönelik verebileceği olası yeni sinyaller de yakından takip edilecek. Ayrıca bugün ABD’de ISM hizmet sektörü endeksi ve ADP özel istihdam verileri de açıklanacak.

BITCOIN TEKNİK ANALİZ

Bitcoin dün günü %2.14’lük bir yükselişle tamamlayarak düşüş serisine son verdi. Önemli bir destek seviyesinin de üzerinde günlük kapanış yapması şimdilik pozitif gözüküyor. Bu sabah saatlerinde ise 28.620$ seviyelerinde hareketlilik gösteriyor.

Bugün için 28.285$ üzerinde tekrar günlük kapanış yapması pozitifliğinin devamı için kritik olacaktır. Olası yukarı yönlü hareketliliğin devamında ilk direnç 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 28.685$ ardından da 29.350$ seviyelerinin çalışması beklenebilir. Bu seviyelerin kırılması halinde 30.300$ seviyelerine kadar bir yükselişi beraberinde getirebilir.

Olası aşağı yönlü bir harekette ise 28.285$ seviyesinin kırılması halinde kanalın alt bandı

27.885$ ilk destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyeye tutunamaması halinde 27.140$ seviyelerine kadar bir geri çekilme görülebilir.

LITECOIN TEKNİK ANALİZ

Bir yılı aşkın bir süredir yükselen kanalın içerisinde hareketlilik gösteren Litecoin bu sabah saatlerinde 88.24$ seviyelerinde hareketlilik gösteriyor.

200 günlük hareketli ortalama üzerinde olması pozitifliğini desteklese de 50 günlük hareketli ortalamanın altında olması kısa vade için kritik gözüküyor. Güne yeşil mumla başlayan Litecoin için olası yukarı yönlü hareketliliğinin devamında 90.89$ seviyesinin kırılması oldukça önemli olacaktır. Bu seviyenin üzerinde günlük kapanışlar yapması ardından ilk 92.40$ ardından da 98.00$ seviyeleri direnç olarak karşılanabilir.

Olası aşağı yönlü bir harekette ise 84.27$ ilk önemli destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyeden destek bulamaması halinde sırayla 81.27$ ve 80.15$ seviyelerinin destek olarak çalışması beklenebilir.

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