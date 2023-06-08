“Dava süreçlerinin etkileri kripto piyasasında hissedilmeye devam ediyor. Bitcoin, üç gündür SEC ve kripto para borsaları arasında yaşanan dava süreçleriyle dalgalanıyor. Ethereum ise Bitcoin’e göre daha direnç gösteriyor.” Bitay Araştırma Departmanı Analisti Betül Yavuz kripto paraların son 24 saatini değerlendirdi.

Bitcoin, SEC tarafından Binance ve Coinbase borsalarına açılan davalarda olumsuz haber akışlarının devam etmesiyle %3.2 civarında düşüş yaşarken Ethereum, %2.7 civarında düşüş yaşayarakBitcoin’e nazaran daha iyi bir direnç gösterdi. Bu sabah saatlerinde Bitcoin 26.500$ seviyelerinde alıcı bulurken Ethereum, 1.840$ seviyelerinde hareketlilik gösteriyor. Altcoinlerde baskı ise şubat ayından beri devam ediyor. Birçok majör altcoin ise kritik destek seviyelerinin altında. Bitcoin ve Ethereum’un destek seviyelerini kaybetmesi halinde altcoinlerde daha sert geri çekilmelere sebep olabilir. Bitcoin için kritik destek seviyesi 25.440$ iken Ethereum için bu seviye 1.797$ olarak karşımıza çıkıyor.

Piyasada görülen düşüşlerde en büyük etki kuşkusuz, SEC’in kripto para borsaları üzerinde kurmaya çalıştığı güç ve regülasyonlar. SEC’in Binance’e açtığı davanın etkileri devam ederken dün mahkeme, Binance'in ABD'deki iki alt şirketi olan BAM Management ve BAM Trading'in varlıklarının dondurulması için SEC'in talebini onayladı. Ardından Binance US’den 102 kripto para işlem çiftinin delist edileceği ve OTC hizmetlerinin duraklatılacağını açıkladı. Bununla birlikte Binance tüm varlıkların güvende olacağı belirtildi.

Kripto piyasasına yaşanan gelişmelerin etkisi devam ederken makro gündemde de ABD’de haftaya açıklanacak enflasyon rakamı takip edilecek. Ardından gelecek olan kritik faiz kararında ise beklentiler değişkenlik göstermeye devam ediyor. Piyasalar yüksek oranda politika faizinin sabit bırakılmasını beklerken 25 baz puanlık faiz artışının da %32 oranında mümkün olabileceği söylenebilir.

Kripto piyasasının toplam değeri kritik direnç bölgesinden ret aldıktan sonra zayıflamaya devam ediyor ve bugün sabah saatlerinde 1,06 trilyon dolar seviyelerinde hareketlilik gösteriyor. Bitcoin’in piyasa hakimiyeti %48, Ethereum’un hakimiyeti ise %20 seviyelerinde yükselişlerine devam ediyor. Bu süreçte portföylerde Bitcoin ve Ethereum ağırlığının arttığı söylenebilir. Altcoinlerin toparlanmaya ve yeni para girişine ihtiyacı var. Son 24 saate baktığımızda STORJ, AKRO ve AGLD çift haneli kazançlarla en çok yükselen altcoinler olarak karşımıza çıkıyor.

BITCOIN TEKNİK ANALİZ

Bitcoin, üç gündür SEC ve kripto para borsaları arasında yaşanan dava süreçleriyle dalgalanmaya devam ediyor. Salı günü kayıplarını geri almayı başaran Bitcoin, Binance US’in birçok işlem çiftini delist etmesi ve SEC’in yeni söylemleriyle bir miktar geri çekilme yaşadı. Nitekim son günlerde 27.500$ bölgesine denk gelen 50 günlük hareketli ortalama direnç olarak çalışıyor. Son dönemde olduğu gibi 26.500$ – 27.500$ bandı arasında dalgalanmaya devam eden Bitcoin, yeni güne bir miktar alımlarla başladı.

Son günlerde genellikle yeşil kanaldan destek bulan ve bu bölgede tepki alımlarıyla karşılaşan Bitcoin için makro verilerin öneminin azaldığı ve içsel haberlerin etkili olduğu günlerdeyiz. Kısa vadede de SEC’den gelebilecek potansiyel açıklamalar fiyatın seyrini belirleyecektir. Bununla birlikte düşen kanalın orta bandına ve yeşil kanala denk gelen 26.400$ - 26.500$ bölgesi destek bölgesi konumunu sürdürüyor. Yukarıda 27.500$ kısa vadede direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.

AKRO TEKNİK ANALİZ

Son dönemde kripto para piyasasındaki genel fiyatlanmaya karşı pozitif ayrışan ve yatırımcılarına son iki haftada %60’a varan getiri sağlayan AKRO, günün en çok kazandıran kripto paralarından birisi olarak karşımıza çıkıyor. Aralık ayından bu yana yükselen bir kanal oluşturan ve istikrarlı çizgisini koruyan AKRO, şu anda 0,0049$ seviyesinde yükselen kanalın tam orta bandının tam üzerinde hareketini sürdürüyor. Gün içerisinde genel olarak dalgalı bir seyir izleyen ve dün yükselişinin re-test’ini (onay) gerçekleştiren AKRO için ilk hedef seviyesi 0,0052$. Daha sonra kanalın üst bandına denk gelen 0,006$ seviyesi de bir sonraki hedef konumunda. Aşağıda ise kanal 0,0041$ seviyesi ilk destek bölgesi olarak görev görüyor.