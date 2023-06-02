ABD'nin borç limiti tasarısı, Temsilciler Meclisi'nin ardından Senato'dan da geçerek, ABD ekonomisinin temerrüde düşme olasılığını ortadan kaldırdı. Bu tasarıyla borç limiti 1 Ocak 2025'e kadar askıya alındı.

Piyasalar, bugün açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verisine odaklanmış durumda. Bu verinin, ABD Federal Rezerv Sistemi'nin (Fed) faiz politikasını belirleyen önemli göstergelerden biri olduğu biliniyor. Piyasanın büyük çoğunluğu (%74), Fed'in faiz oranlarını değiştirmeyeceğini öngörüyor.

Bitcoin teknik analizine bakıldığında, BTC bugün 26.824 dolar seviyesinden işlem görmeye başladı. Gün içinde en düşük 26.509 dolara gerileyen BTC, en yüksek 27.232 dolar seviyesini gördü ve saat 13.30 itibarıyla 27.073 dolardan işlem gördü.

BTC/USD grafiği, Bitcoin'in aşağı yönlü hareketine devam etmesi durumunda 27.020 doların ilk destek seviyesi olacağını gösteriyor. Eğer düşüş devam ederse, 26.630 dolar seviyesindeki hareketler önemli olacak ve 25.500 dolar seviyesi de takip edilecek.

Bitcoin'in yukarı yönlü hareketine devam etmesi durumunda ise ilk direnç seviyesi 27.330 dolar olacak. Eğer bu seviyenin üzerinde kalabilirse, 27.550 dolar seviyesine doğru bir hareket başlayabilir. Bu hareketin devam etmesi durumunda ise 27.760 dolar seviyesi takip edilecek. Bitcoin Açgözlülük ve Korku Endeksi, 52 puan ile nötr bölgede bulunuyor.

Yenigün Haber Merkezi