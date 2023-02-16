En büyük kripto para birimi, zincir üstü işlem sayısının son zamanlarda arttığını gördü. Bitcoin'in değerlemesi, esas olarak diğer Katman 1 blok zincirlerinin yerel belirteçlerine kıyasla sınırlı arzdan kaynaklanmaktadır. Bitcoin, bir sonraki yarılanmanın yaklaşık olarak Mart 2024'te gerçekleşeceği yarılanmaya yaklaştığında tipik olarak daha iyi performans gösterdi.

Bununla birlikte, Web2 teknoloji şirketlerinin Web3 uygulamalarını Ethereum yerine Bitcoin üzerinde oluşturma tercihi ile Bitcoin'in faydası son zamanlarda önemli ölçüde geliştirilmiştir. Örnek, Cash App'in Lightning Network üzerindeki gücünü içerir. Son zamanlardaki üstün performans, Ordinals protokolünün Bitcoin'e 74 binden fazla NFT kaydetmesi ve zincir üstü faaliyetlerin artmasına yol açmasıyla geldi. Ordinaller muhtemelen Bitcoin'in son yıllardaki en önemli yükseltmesi olan Taproot tarafından yapılmıştır.

Abu Dabi'nin teknoloji ekosistemi Hub71, bölgedeki Web3 girişimlerini desteklemek için bir basın açıklamasında 2 milyar dolarlık bir girişim duyurdu. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti olan Abu Dabi, merkezini bölgeye taşıyan saygın kripto borsaları ile Web3 şirketlerine karşı dostluğuyla biliniyor. 2 milyar dolarlık girişim, Ortadoğu'daki yeni başlayanların sayısını artırmayı amaçlıyor.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi