Bitcoin’in Amerikan hisse senetleri piyasası ve altın ile olan ilişkisi finansal piyasa analistleri tarafından uzun zamandır incelenen önemli bir konu. Nitekim yeni bir teknolojinin yeni bir ürünü olan ve finansal piyasalar içerisindeki ağırlığı günden güne artan Bitcoin, şu anda trilyon doların üzerinde değerlemelerle ifade edilen ve 170’ den fazla ülkenin gayrı safi yurtiçi hasılasından (GSYH) daha büyük bir piyasa değerine sahip bir varlık. Böyle bir değere sahip olunca da fiyat hareketlerinin diğer yatırım araçları ve önemli emtialarla olan ilişkisi uzun zamandır çeşitli endekslerle takip edilmekte.

Bu kapsamda, ülkelerin politika tercihleriyle birlikte özellikle kripto para piyasasının ağırlığının Asya kıtasından ağırlıklı olarak Amerika kıtasına geçtiği dönemle birlikte Bitcoin’in Amerika hisse senedi endeksleri olan S&P 500, Nasdaq ve Dow Jones ile ilişkileri incelenmiş ve takip edilmiştir. Konuyu daha net bir biçimde aktarmak gerekirse korelasyon, istatistiksel hesaplamalarda iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkinin yönünü ve gücünü gösterir. Eğer bir değişken arttığında diğeri de artıyorsa veya bir değişken düştüğünde diğeri de düşüyorsa orada korelasyon artmıştır ve güçlüdür. Yani korelasyon pozitiftir. Bu kapsamda 2020 yılındaki pandeminin ardından bu endekslerin Bitcoin ile olan korelasyonu gözle görülür bir biçimde artmıştır. Özellikle teknoloji bazlı hisse senedi endeksi olan Nasdaq’ın, yine son nesil bir teknoloji ürünü olan Bitcoin ile olan korelasyonu 2022 yılının ilkbahar ve yaz aylarını kapsayan dönem içerisinde zirve dönemini yaşamıştır. Aşağıda Bitcoin ile Amerika teknoloji borsası olan Nasdaq’ın son bir yıldaki fiyat karşılaştırmaları (1. Grafik) ile Bitcoin’in Nasdaq ile olan korelasyonunun oransal gösterimi (2. Grafik) bulunmaktadır.

Görüldüğü üzere 2022 yılında genellikle güçlü olan korelasyon, şu sıralar bir hayli zayıflayarak 0,20 seviyelerine gerilemiş düzeyde. Bu korelasyon zaman zaman güçlense de çeşitli makro ekonomik sebepler veya risk algısındaki değişmenin de etkisiyle zayıflama göstermiştir. Nitekim son dönemdeki gelişmeler geçen sene bu zamanlar tarihi zirve yaşayan Bitcoin – Nasdaq korelasyonunun içinden geçtiğimiz Nisan-Mayıs ayları itibariyle 2 yıllık dip seviyelerine yakın olduğunu gösteriyor. Özellikle Mart ayında ABD’de yaşanan banka iflasları sonrası Amerikan endeksleri düşüş gösterirken yatırımcıların kripto paralara sarıldığını ve kripto para piyasasına nakit girişinin yaşandığını gördük. Sadece 1 ay içerisinde Bitcoin’in %50’ye yakın yükselmesi ve Nasdaq borsasının bu dönemde yatay-negatif bir hareket sergilemesi sonrası Nasdaq/Bitcoin korelasyonu Ağustos 2021’den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Altın

ABD’de ilk mart ayında meydana gelen bankacılık krizi sonrası birçok varlık sınıfı değer kaybederken Bitcoin ve Altın bu dönemde öne çıkan iki yatırım aracı oldu. Yukarıda da belirttiğimiz gibi konjonktürel gelişmelere bağlı olarak zaman zaman korelasyonun değişkenleri farklılık gösterebiliyor. Yatırımcıların risk algısındaki değişme ile 2022 yılında genel olarak zayıf performans gösteren Bitcoin/Altın korelasyonu bankacılık krizi sonrası sert bir toparlanma göstererek %57 korelasyon oranı ile 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Aşağıdaki grafikte Bitcoin’in Altın ile olan korelasyonunun son 2 senedeki seyrini gösteriyor.

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