Son günlerde SEC ve Kraken borsası arasında yaşananlardan dolayı 24.000$ seviyelerinden 21.500$ - 22.000$ seviyelerine gerileyen Bitcoin, çarşamba ve perşembe günlerinde toplam %10’dan fazla yükselerek 25.000$ seviyesini gördü. Bu gelişme ile Bitcoin, 2022 Ağustos ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Ethereum da 1.750$ ile eylül ayından bu yana zirve seviyesini yeniledi. Dün SEC’in Luna platformuna ve eski CEO’su Do Kwon’a dava açtığı haberleriyle gerileyen Bitcoin, bu sabah saatlerinde 23.700$ bölgesinden alıcı buluyor. Ethereum 1.660$ seviyelerinde fiyatlanırken alt coinlerin performansı görece daha olumlu ayrışıyor.

Kripto paraların toplam piyasa değeri, dün 1.126 trilyon dolar ile aynı şekilde altı ayın zirvesine ulaştı. Anlık olarak Bitcoin dominansı 44, Ethereum dominansı 19,55 olarak gerçekleşiyor. TrueFi (FI), Akropolis (AKRO) ve Filecoin (FIL) Bitay’da yeni günün en çok artan kripto paraları olurken, Bitcoin’in uzun zaman sonra psikolojik direnç seviyesi olan 25.000$’ı görmesi piyasadaki olumlu beklentileri artırırken algıyı da pozitif etkiliyor.

Haftanın son işlem günü öncesi ABD hisse senedi piyasaları haftayı dalgalı geçirmesine rağmen yatay bir seyirle kapatmaya hazırlanıyor. Makro veri açısından nispeten sakin bir hafta geçiren küresel piyasalar, haftanın son işlem gününde FED başkan yardımcılarının konuşmasını takip edecek.

BITCOIN TEKNİK ANALİZ

Bitcoin hızlı yükselişlerle kritik direnç noktası olan 25.250$ seviyesini test etti. Fakat direnci kıramayan Bitcoin %8 civarında geri çekilmeyle bu sabah saatlerinde 23.700$ seviyelerinde fiyatlanıyor.

Daha önce hareketlilik gösterdiği kanalın içinde olan Bitcoin, dört saatlik grafik incelendiğinde kanalın orta bandını 2 kez test etmiş ve ret almış gözüküyor. Yukarı yönlü bir harekette tekrar orta bant seviyesi olan 23.950$ seviyeleri test edilebilir. Bu seviyenin kırılması halinde bir sonraki direnç seviyesi olarak kanalın üst bandı 24.680$ direnç olarak çalışabilir. Aşağı yönlü hareketliliğin devamında ise ilk destek seviyesi 23.160$ olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyeye tutunamaması halinde ise 22.320$ seviyelerine kadar bir geri çekilme görülebilir.

SOLANA TEKNİK ANALİZ

Solana güne %2 civarında yükselişle başladı ve 22.64$ seviyelerinde fiyatlanıyor. 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde ve önemi bir direncin üzerinde fiyatlanması pozitif görünümü destekliyor. Yukarı yönlü hareketliliğin devamında ilk direnç seviyesi 24.20$ olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyenin aşılmasıyla 200 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 25.24$ ardından da 25.85$ kritik direnç seviyesi olarak karşılanabilir. Aşağı yönlü bir harekette ise 22.34$ ardından da 21.82$ seviyelerinin destek olarak çalışması beklenebilir. Bu seviyelere tutunamaması halinde ise 20.41$ seviyelerine kadar bir geri çekilme görülebilir.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi