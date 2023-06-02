Son günlerde risk iştahının düşük olduğu ve satışların ağır bastığı kripto para piyasası, ABD’den gelen haberle toparlandı. 26.700$ seviyesindeki destek bölgesine tutunan ve ABD’de son bir aydır gündemi meşgul eden borç tavanı krizinin etkisiyle risk iştahında bozulma yaşayan Bitcoin, yasanın Senato’dan geçmesiyle yükselişe geçti. 27.250$’a kadar tepki alan Bitcoin, şu sıralar 27.000$ civarında alıcı buluyor. Ethereum ise 1.900$’ın hemen sınırında 1.890$’da fiyatlanıyor.

Haftanın son işlem gününde Bitay Araştırma Departmanı Analisti Alper Samet Yorak tarafından hazırlanan bültende, kripto ve küresel piyasaları yakından ilgilendiren gelişmeler değerlendirdi.

Yaşanan son olaylara karşılık küresel piyasalar ralli yapıyor. Dün akşam başlayan ve bugün devam eden olumlu hava küresel finans piyasalarına da yansımış görünüyor. Başta ABD olmak üzere tüm dünyada hisse senetleri piyasasında da yükseliş var. Bu sorunun çözülmesinin yarattığı olumlu hava, geleceğe yönelik beklentilerin pozitife döndürülmesi ve yönetilmesiyle devam edebilir.

Öte yandan kripto para piyasasını daha yakından ilgilendiren bir gelişme de stablecoin piyasasında yaşandı. Piyasa değeri bakımından en büyük, en çok kullanılan ve en çok hacim yaratan stablecoin Tether’in (USDT) piyasa değeri rekor kırdı. Son dönemde hem stablecoin piyasasındaki hakimiyetini hem de tüm kripto para piyasası içerisindeki hakimiyetini %7,5 seviyesine yükselten Tether, 83 milyar dolarlık bir piyasa değerine ulaştı. Bu tüm zamanların en yüksek stablecoin değeri oldu. Özellikle USD, BUSD gibi diğer stablecoin’lerin yaşadığı çeşitli sıkıntılar da USDT’nin büyüklüğünün artmasında etken oldu. İkinci sırada 28 milyar dolarla USDC yer alırken BUSD 23 milyar dolar ile üçüncü sırada yer aldı.

Tüm bu gelişmelerle hafta içinin son işlem günündeyken hafta sonu öncesi Bitcoin’in nispeten iyi bir hafta geçirdiğini söylemek mümkün. Hafta sonuna 27.000$’ın üzerinde girmek ve yeni haftaya 26.700$’ın üzerinde başlamak önemli olacaktır. Bununla birlikte bugün her ayın ilk Cuma günü olduğu gibi ABD’de tarım dışı istihdam verisi takip edilecek. Beklenti istihdamın aylık olarak 180 bin kişi artması yönünde. Beklentiden sapan veri piyasalar üzerinde baskı oluşturabilir.

Yapay zekâ ve fan tokenlerin pozitif ayrıştığı bir günde ise en çok yükselen kripto paralar Barcelona, LINA, JOE, OCEAN ve ERN olarak öne çıktı.

BITCOIN TEKNİK ANALİZ

Bitcoin 14 Nisan’da 31.000$ seviyesini test etmesinin ardından düşüş trendinde hareketini sürdürmeye devam ediyor. Önemli destek bölgesinden tepki alarak yeni güne yeşil mumla başlayan Bitcoin, bu sabah saatlerinde 27.100$ seviyelerinden alıcı buluyor.

Hala 50 günlük hareketli ortalamanın altında olan Bitcoin için negatif bölgeden çıkması için 27.470$ seviyesinin üzerinde günlük kapanışlar yapması önemli olacaktır. Bu seviyenin kırılması halinde düşen kanalın üst bandı 28.100$ seviyesi kritik direnç seviyesi olarak karşılanabilir.

Olası aşağı yönlü hareketlilikte 26.760$ - 26.400$ bandı oldukça önemli bir destek seviyesi olarak karşılanabilir. Bu bandın kırılması ve kalıcılık sağlaması halinde 25.240$ destek seviyesine kadar bir geri çekilme görülebilir.

XRP TEKNİK ANALİZ

Kripto para piyasası son dönemde SEC ile davasının olumlu sonuçlanması beklentisiyle %19 civarında artış gösteren XRP, önemli bir destek seviyesinin üzerinde 0.5160$ seviyelerinde hareketlilik gösteriyor.

Hem 200 günlük hem de 50 günlük hareketli ortalama üzerinde olan XRP, oldukça pozitif bir bölgede.

0.5035$ üzerinde kalıcılığına devam etmesi halinde yukarı yönlü bir hareketlilikte sırasıyla 0.5295$, 0.5437$ ve 0.5591$ seviyelerinin direnç olarak çalışması beklenebilir.

Ayrıca TOBO formasyonu oluşturan ve onay alan XRP için olumlu haber akışı halinde hedef seviye olarak 0.5836$ karşılanabilir.

Olası aşağı yönlü bir harekette ise 0.5035$ seviyesinin destek olarak çalışması beklenebilir. Bu seviyenin kırılması ve kalıcılık sağlaması halinde sırasıyla 0.4851$, 0.4705$ ve 0.4598$ seviyeleri karşılanabilir.