Kripto para piyasasında cuma günü başlayan yükseliş hafta sonu da devam etti. Bitcoin yükselişlerin ardından en son Haziran 2022’de görülen 28.390$ seviyelerine yükselirken, Ethereum da en son 2022 Ağustos’ta görülen 1.840$ seviyelerini test etti. Bu sabah saatlerinde Bitcoin 27650$ seviyelerindeyken, Ethereum 1760$ seviyelerinde hareketlilik gösteriyor. Cuma günü ABD borsalarında bankacılık krizlerinin etkileriyle negatif kapanışlar görülürken, hafta sonu gelen haberlerle kriptolarda olumlu hava hakimdi. İsviçre bankası USB’nin Credit Suisse’i satın alması ve FED’in bu süreçte piyasadaki likiditeyi arttıracak operasyonlar yapması kripto paralara can suyu oldu. Sabah saatlerinde vadeli endekslere bakıldığında temkinli hareketlilik devam ederken kriptolarda pozitiflik devam ediyor. Kripto piyasasının toplam değeri cuma gününden beri %9 civarında artış göstererek psikolojik direnç olan 1 trilyon doların üzerinde 1.14 trilyon dolar seviyelerinde hareketlilik gösteriyor. Bitcoin’in dominasyonu yükselişine devam ederek %47.7, Ethereum dominasyonu ise %19,1 seviyelerinde yer alıyor. Bugün OMG, LINA ve REN %30 üzerinde çift haneli kazançlar ile Bitay’da en çok yükselen kripto paralar olarak öne çıkıyor. Kriptolardaki yükselişin devam edip etmeyeceği merak konusu olurken bu hafta çarşamba günü gelecek olan faiz kararı ardından da Powell’ın konuşması piyasaların yönünü belirleyecek. Piyasa beklentisi ise 25 baz puanlık bir artış. Fakat bankacılık krizleri nedeniyle FED’in faiz arttırmayacağına dair beklentiler de bu sabah saatlerinde %50.5 oranında. FED’in faiz artışı gerçekleştirmemesi kriptolarda yükselişleri destekleyebilir. Bitcoin, cuma günü başladığı yükselişi hafta sonu da devam ettirerek 28.390$ seviyesini test etti. 28.000$ üzerinde kalıcılık sağlayamayan Bitcoin bugün sabah saatlerinde 27.645$ seviyelerinde hareketlilik gösteriyor. Yükselen kanalın üst bandını kırarak yaklaşık %6 civarında artış gösteren Bitcoin için kanalın üzerinde kalıcılık sağlaması pozitif hareketliliğini desteklemeye devam ediyor. Yükselişin devam etmesi halinde ilk direnç 28.100$ karşımıza çıkıyor. Bu seviyenin kırılması ve üzerinde günlük kapanışlar yapması halinde 29.350$ seviyelerine kadar bir yükselişi beraberinde getirebilir. Aşağı yönlü bir harekette ise önemli ve ilk destek seviyesi olan 26.760$ ardından da 25.250$’a tutunması beklenebilir. Bu seviyelerin kırılması halinde 23.950$ seviyesine kadar bir geri çekilme görülebilir. Ethereum, lider kripto parayı takip ederek yaşadığı yükselişle birçok kez test ettiği fakat kıramadığı 1.720$ seviyesini kırarak hafta sonu 1.840$ seviyelerine kadar yükseliş yaşadı. Bugün sabah saatlerinde ise 1760$ seviyelerinde fiyatlanan Ethereum için 1.720$ üzerinde günlük kapanışlar yapması pozitif. Yukarı yönlü harekette 1.808$ direncinin kırılması ve üzerinde günlük kapanışlar yapması önemli olacaktır. Ardından tekrar 1.840$ seviyesi test edilebilir. Bu seviyenin kırılmasıyla 1.885$ seviyelerine kadar bir yükseliş gözlemlenebilir. Aşağı yönlü bir harekette ise kritik 1.720$ seviyesine tutunması önemli olacaktır. Bu seviyenin kırılması halinde ise düşen majör trend çizgisi olan 1.633$ seviyelerine kadar bir geri çekilme görülebilir.