Ocak ayından bu yana %50 civarında artış gösteren Bitcoin, 25.000$’ı zorlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftayı %10’un üzerinde bir yükselişle kapatan ve dün de yükseliş ivmesini devam ettiren kripto para piyasası yeni güne sınırlı yükselişle başladı. Haftanın ikinci iş gününde Bitcoin, 25.000$’ın etrafında fiyatlanmaya devam ediyor. Oldukça kritik bir seviye olarak ifade edebileceğimiz 25.000$ hem teknik hem de psikolojik anlamda önemli bir direnç noktası. ABD’de piyasalarının kapalı olduğu günde Bitcoin’in yükseliş ivmesi yakalaması, sektörün geçmişte yaşadığı kayıpları telafi etme isteğini işaret ediyor. Ethereum da benzer şekilde 1.700$ direncini aşmaya çalışarak 2022 eylül ayından bu yana en yüksek seviyeyi test ediyor. Olumlu görünümün devam ettiği kripto para piyasasında yükselişi sürükleyen lider kripto para birimi olan Bitcoin’in dominasyonu %44,4 ile bugün yükselişte. Ethereum dominansı ise %19,2 düzeylerinde. Para girişinin devam ettiği kripto para piyasasının toplam değeri 1.130 trilyon dolara yükseldi. Günlük hacimlerde ise 60 milyar doların üzerindeki seyir devam ediyor.

Dün kapalı olan ABD piyasaları yeni günde açık olacak. Vadeli endekslerde %0,5’lik düşüşler ise göze çarpıyor. Ancak haftanın piyasaları etkileyebilecek makro gündem maddesi yarın ABD’de açıklanacak olan FED tutanakları. Ekonominin gidişatı, enflasyon görünümü ve olabilecek faiz mesajları piyasanın radarında olacak.(yhm)