Salı günü gelen ABD TÜFE verisi sonrasında yükselişe başlayan kripto para piyasasının toplam değeri düne göre 86 milyar dolar artarak 1 trilyon 116 milyon dolara yükseldi. Son 24 saatte Bitcoin %13 civarında yükselerek son altı ayın zirve seviyesini gördü. Lider alt coin Ethereum da %11 civarında yükseldi ve diğer alt coinler de %10 civarında kademeli olarak Ethereum’u takip etti. Bu görülen yükselişle birlikte kripto piyasası küresel piyasalardan pozitif ayrıştı.

SEC’in BUSD sabit coin için yaptığı “kayıtsız menkul” açıklamasının gerginliğinin ardından, Binance CEO’su CZ’nin “Sanırım daha fazla euro, Japon yeni, Singapur doları bazlı sabit coin göreceğiz” söylemleriyle yeni sabit coinlerin piyasaya gireceği beklentisi kripto piyasasına oldukça olumlu yansıdı. Bu gelişmelerle Bitcoin bu sabah 24.600$ seviyelerinde fiyatlanırken Ethereum da 1680$ bölgesini korumaya çalışıyor.

Bitcoin dominansı 44,5 olarak yükselişine devam ederken Ethereum dominansı 19,2 yatay negatif hareketlilik gösteriyor. Bugün 16:30’da ABD’den gelecek ÜFE verisi takip edeceğimiz önemli veriler arasında. ÜFE’nin Ocak’ta aylık %0,4 artması ve yıllık artış oranının ise %6,2’den %5,4’e gerilemesi bekleniyor. Veri beklentilerden düşük gerçekleşmesi halinde, FED’in faiz artırımlarında sona yaklaştığı beklentisi güçlenebilir ve piyasaya pozitif etkiyi devam ettirebilir.

BITCOIN TEKNİK ANALİZ

Bitcoin’de dün itibariyle başlayan hızlı yükseliş 24900$ seviyelerine kadar devam etti. Ufak geri çekilmelerle Bitcoin bu sabah 24600$ seviyelerinde fiyatlanıyor. Bu hızlı yükselişle birlikte 3 önemli direnci kıran Bitcoin için, herhangi bir geri çekilmede ilk destek seviyesi 24150$ olurken bu seviyenin kırılması halinde ikinci destek seviyesi olarak 23160$ seviyeleri karşılanabilir. Yukarı yönlü bir hareketliliğin devam etmesi halinde ise ret aldığı 24900$ tekrar test edilebilir. Bu seviyenin üzerinde günlük kapanışlar yapması oldukça kritik olan 25220$ seviyelerine kadar bir yükselişi destekleyebilir.

ETHEREUM TEKNİK ANALİZ

Ethereum, geçtiğimiz haftalarda birçok kez test ettiği düşen majör trendi dün kırarak 1712$ seviyelerine kadar yükseliş yaşadı. Sabah saatlerinde 1680$ seviyelerinde fiyatlanan Ethereum hala 1700$ seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlamış değil. Yukarı yönlü hareketliliğin devamında 1700$ ilk direnç seviyesi. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlaması 1791$ ardından da 2039$ seviyelerine kadar bir yükselişi destekleyebilir. Aşağı yönlü bir harekette ise düşen majör trend (1620$) test edilebilir. 1620$ seviyesine tutunamaması halinde ise 1597$ ardından da 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1560$ seviyelerinin destek olarak çalışması beklenebilir. (YHM)