Haftanın son işlem gününe girerken dün FED tutanakları sonrası toparlanan ve 24.500$ seviyelerine yükselen Bitcoin, yükselişine devam edemedi ve günü 24.000$ bölgesinde tamamladı. 25.000$ direncinde gerçekleşen ayı-boğa savaşlarında ayıların daha güçlü olması öne çarpıyor. Yükselişin devamlılığının sağlanması için ekstra bir veri veya habere ihtiyaç var. Bu noktada ABD’de hem üretici hem de tüketici enflasyonunun beklentiden yüksek gelmesi, FED enflasyonla mücadelede geri planda mı kalıyor endişesini oluşturuyor. Bu bakımdan gelecek dönemde FED’in daha da şahinleşmesi beklenebilir.

Ek olarak son tutanaklardan sonra FED’in kripto paralar konusunda bankaları uyarması da piyasalarda risk iştahını azaltan diğer bir unsur olarak göze çarpıyor. Kripto para birimleriyle ilgili müşterilerin herhangi bir likidite (nakit) sorununa karşı dikkatli olmaları konusunda yeni bir uyarıda bulunması dün yaşanan kısmi geri çekilmenin sebebi olarak gösterilebilir. Bu verilerin ışığında sabah saatlerinde Bitcoin 23.800$ bölgesinden alıcı bulurken Ethereum 1650$ seviyelerinde fiyatlanıyor. Bitcoin dominansının 44 seviyesinin altına gelmesi altcoinleri daha güçlü tutarken Ethereum dominansı ise 19,3 ile yükselişte. Kripto para piyasasının toplam piyasa değeri ise 1,1 trilyon dolar bölgesinde akümüle oluyor. Bugün Bitay’da günün en çok yükselenleri ise PERP, AUDIO, PUNDIX ve MDX olarak öne çıkıyor.

BITCOIN TEKNİK ANALİZ

Dün FED tutanakları sonrası ilk etapta toparlanan ve 24.500$’a hareketlenen Bitcoin, daha sonra FED’in bankalara kripto paralar hakkında gönderdiği yazı ve ABD verilerinin beklendiği gibi gelmemesi sebebiyle bir miktar güç kaybetti.

Hareketlilik gösterdiği kanalın orta bandın altına sarkan ve 24.000$ kritik bölgesinin de aşağısında fiyatlanan Bitcoin, bu bölgeye tutunamaması halinde kanalın alt bandı olan 23.450$ seviyelerine kadar bir geri çekilme başlatabilir. Algının pozitife dönmesi durumunda ise tekrar kanalın orta bandı olan 24.250$ seviyesinin üstüne bir hareket başlatabilir.

ETHEREUM TEKNİK ANALİZ

Hafta sonuna giriş yaparken tıpkı Bitcoin gibi altı aylık direnç seviyesi olan 1.700$’dan ret alan Ethereum üç gündür kısmi bir gerileme yaşıyor. Sabah saatlerinde 1650$ bölgesinden alıcı bulan Ethereum için kritik seviyelerdeyiz. Bundan sonraki fiyatlamalarda Ethereum olumsuz fiyatlamada hem 50 günlük ortalamaya denk gelen hem de düşen kanalın üst bandı olan 1.600$ seviyelerine kadar bir geri çekilme kaydedebilir. Olumlu senaryoda ise yukarıda 1.700$ bölgesi Ethereum için kısa vadeli ana direnç seviyesi olmaya devam ediyor. 1.700$ seviyesinin aşılamadığı her durumda Ethereum’un güç kaybedebileceği gerçeğini de göz önünde bulundurmak gerekmekte.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi