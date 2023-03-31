Türkiye’nin önde gelen kripto para borsalarından Bitci, kripto ekosistemindeki yatırımcılara sunduğu ürünlere bir yenisini daha ekliyor. Yeni listelemeleri bu yılın hedefleri arasına ekleyen borsa çalışmalarını da bu doğrultuda sürdürüyor. Mart ayında 4 farklı yerli projeyi listeleyen Bitci, şimdi de kendi ekosisteminin bir parçası olan ve Bitcichain blokzinciri üzerinde çalışan Petshop Token’ı ürün portföyüne ekliyor. PETSHOP listelemesi 4 Nisan Salı günü saat 15.00’te gerçekleşiyor.

31 Mart tarihinde başlayan ön satışı gösterilen yoğun ilgiyle birlikte 33 dakika içerisinde tamamlanan Petshop Token’ın arzı 0,001 TL’den yapılırken, ön satışa katılma hakkı yalnızca Bitcicoin sahiplerine verildi. Arzının ardından Bitci kullanıcılarının işlemlerine açılacak olan Petshop Token’ın listelemesi ise Vesting yöntemiyle yapılıyor.

Petshop.io uygulama deneyimini geliştiren ve kullanıcı odaklı bir utilty token olan PETSHOP, platform üzerinde çeşitli kullanım alanları sunarak kullanıcılarına değer katıyor. Değişen ve dönüşen son kullanıcı davranışı, giderek dijitalleşen dünyada yaşamlarımızın bir parçası olan hayvanların ve sahiplerinin problemlerini çözmek ve hayatlarının kolaylaştırılması amacıyla ortaya çıkan Petshop.io, evcil hayvan sahiplerine A’dan Z’ye tüm çözümleri sunan bir uygulama olarak öne çıkıyor. Platform, Bitcichain blokzinciri üzerinde geliştirilen Petshop Token ile aynı zamanda hayvan haklarına atıfta bulunurken, hayvanlar adına daha güzel bir dünya yaratmanın da önünü açmak adına farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.