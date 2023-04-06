Etkinlikte konuşan uzman isim; blockchain teknolojisinin teknik altyapısı, kripto paraların gelişim süreci ve devletlerin merkeziyetsiz finans uygulamalarıyla ilgili görüşlerini paylaştı.

Yerli kripto para borsası Bitci’nin CEO’su Ahmet Onur Yeygün, Türkiye’nin en saygın üniversiteleri arasında gösterilen Galatasaray Üniversitesi’nde öğrencilerle bir araya geldi. Galatasaray Üniversitesi Dijital Dönüşüm Kulübü öncülüğünde düzenlenen 4. Finans Zirvesi’nde konuşmacı olarak katılan Ahmet Onur Yeygün; kripto para piyasalarının tarihsel gelişim süreci, sektörün güncel durumu, kripto para borsalarının işleyişi ve gelecekteki muhtemelen senaryolar gibi konu başlıklarını ele aldı.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen etkinlikte, başta blockchain teknolojisi ve kripto paralar arasındaki ilişkinin değerlendirildiği oturumda, ekosisteminin geçmiş birikimleri, alandaki uygulamalar ve yenilikler de genç katılımcılarla paylaşıldı. Oturumda, güncel konjonktüre bakıldığında uzun bir süredir nakit kullanımının sınırlandığına dikkat çekilirken kripto paraların süreç içerisinde daha geniş kitlelere hitap edeceği vurgulandı. Oturum sonunda gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde de tartışmalı konulara cevap arandı.

“Kripto dünyasının konumu daha belirgin hale gelecek”

4 Finans Zirvesi’nde kriptoların blockchain ekosistemindeki konumuna dair konuşan Yeygün, “Geleceğin ürünü olarak gösterilen Bitcoin’i de içine alan kripto para dünyası, blockchain teknolojisinin yalnızca yüzde 5’lik kısmını oluşturuyor. Kısaca kayıt tutma teknolojisi olarak nitelendirilen blockchain tabanlı teknolojilerinin kullanım alanları oldukça geniş. Gelecekte farklı sektörlerde veri tabanlarını saklama, envanterleri sınıflandırma ve kayıt altına alma hususlarında da yaygın olarak kullanılacak. Ayrıca, blockchain’in kullanım alanlarının günden güne çoğalmasıyla toplumların ilgili teknolojilere adaptasyon süreci hızlanacak. Bu gelişmelerle birlikte, kripto dünyasının konumu daha belirgin hale gelecek.” dedi.

“Kazananlar değil kaybedenler konuşuyor”

Konuşmasında kripto yatırımcıları özelindeki sosyal medya paylaşımlarına da değinen uzman isim, “Kripto sektörüne ilişkin negatif haberlerin kolaylıkla yayıldığını görüyoruz. Örneğin Twitter kaybedenlerle dolu, kazananlar tecrübelerini paylaşma konusunda oldukça çekimser davranıyor. Belki de zaman zaman negatif haberler daha ilgi çekici olabiliyor, bu sebeple kriptolara ilişkin olumlu haberlerin yeterince yansıma almadığını görüyoruz. Ancak bu bir adaptasyon süreci. Bizler ekosistemi anlattıkça ve kripto okuryazarlığını artırdıkça kriptolara uyum sürecinin daha da hız kazanacağına inanıyoruz.” diye ekledi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ