Sakarya'da, UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Kupası, BMX Süper Kross Dünya Kupası ve UEC BMX Avrupa Kupası ile 3 uluslararası bisiklet yarışlarından oluşan organizasyon yarın başlıyor.

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirilecek ve Tour Of Sakarya Yol Bisiklet Yarışması ile start alacak yarışlar, 17-20 Mayıs'ta 4 etapta gerçekleştirilecek. MTB CUP yarışları 17 Mayıs'ta, MTB Night Cup yarışları ise 19 Mayıs'ta yapılacak.

Yarışlar, 21 Mayıs'ta UCI MTB Eliminator Dünya Kupasıyla devam edecek. Ardından 3-4 Haziran'da BMX Süper Kross Dünya Kupası yarışları gerçekleştirilecek. UEC BMX Avrupa Kupası ise 10-11 Haziran'da organize edilecek.

Dünya şampiyonu yarışçılar, dünyanın dört bir yanından misafirler yaklaşık 1 ay Sakarya'da olacak. Özellikle yol bisikleti yarışları için kentin en güzel köşelerinden geçen yollarındaki hazırlıklar tamamlandı.

Binlerce sporseverin yanı sıra yerli ve yabancı basın mensuplarının ağırlanacağı organizasyonda, çeşitli etkinlikler, bisiklet festivalleri, çekilişler ve çocuk oyun programları da düzenlenecek. (AA)