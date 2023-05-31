Anadolu Kadın Hareketi Derneği Başkanı Birsen Temir Saraç, üç eşi olduğu ortaya çıkan Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel'e tepki gösterdi. Temir Saraç, "Bunu kabul etmiyoruz. Eğer alıştırmaya çalışıyorsanız, bilmelisiniz ki asla alışmayacağız. Siz ve sizin gibi zihniyete karşı mücadelemizi sonsuza kadar sürdüreceğiz" dedi.

Anadolu Kadın Hareketi Derneği Başkanı Birsen Temir Saraç, Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel'in üç eşinin olduğunun ortaya çıkmasının ardından açıklama yaptı. Saraç, şunları söyledi:

"Bu Türk Medeni Kanunu'na karşı işlenen bir suçtur. Bu tür davranışları kendine hak gören kişi ahlaksızdır. Biz bunu kabul etmiyoruz. Eğer alıştırmaya çalışıyorsanız, bilmelisiniz ki asla alışmayacağız. Türk Medeni Kanunu, yüzlerce yılın ve binlerce yılın kazanımlarının üzerine oturtuldu. Mustafa Kemal Atatürk'ün bize verdiği haklardan geri adım atmamızı hiç kimse beklemesin. Bu tür alıştırma çalışmalarını da reddediyoruz. Siz ve sizinki gibi zihniyetlere karşı mücadelemizi sonsuza kadar sürdüreceğiz."