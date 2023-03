Türkiye’nin önde gelen spor malzemeleri tedarikçi firması Batu Spor, bünyesine eklediği ERKE markasının yüzü olarak son dönemin parlayan yıldızı İlayda Alişan ve ekranların sevilen ismi Cemal Can Canseven’le anlaştı. İki başarılı isim İlayda Alişan ve Cemal Can Seven ile ses getirecek önemli bir işbirliği projesine gidilirken,önümüzdeki günlerde birlikte objektif karşısına geçecekler… Batu Spor, Dünyaca bilinen spor giyim markalarının ürünlerini 14 farklı ülkede 32 farklı firmaya pazarlayarak sektördeki öncü firmalar arasında yer alıyor.