Koyu bir Beşiktaş taraftarı olduğunu söyledi. Daha önce hafif yaralı kurtarılan dedesi enkaz başında ağlarken, torununu çıkaracakları sözünü veren itfaiyeciler “birlikte maça gideceğiz” diyerek dedeyi sakinleştirdi.

O anlar bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı. İtfaiye amiri ve ekibi sözünü tuttu. Birkaç saat sonra annesi Nazlı ile birlikte Kerem de sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Sedyede götürülürken itfaiyeciler birlikte Beşiktaş maçına gideceklerini hatırlatıp Kerem’i sağlık ekiplerine teslim etti.