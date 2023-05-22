Kolombiya Dışişleri Bakanı Alvaro Leyva, Amazon ormanlarının korunması kapsamında Birleşik Krallık tarafından 13 milyon sterlinden fazla destek sağlanacağını bildirdi.

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı James Cleverly ile Guaviare yönetim bölgesinde bir araya gelen Leyva, mevkidaşıyla dünyanın en güzel tropik ekosistemlerinden "Cerro Azul Tabiat Parkı"nda gezi gerçekleştirdi.

Leyva, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Amazon ormanlarının Kolombiya'daki kısmı için Birleşik Krallık tarafından 13 milyon sterlinden fazla katkı sunulacağını belirtti.

Birleşik Krallık yönetimine destek için teşekkür eden Leyva, ağaçlandırma projelerinin finanse edilmesinin herkesi sevindiren bir gelişme olduğunu söyledi.

Leyva, Kolombiya'nın gezegene zarar veren her şeyle mücadele etme taahhüdü verdiğini hatırlatarak, Birleşik Krallık'ın ülkesinin en önemli müttefiklerinden biri olduğunu söyledi.

Bakan Leyva, Birleşik Krallık'tan gelecek finans sayesinde bölgedeki ormansızlaşmaya karşı etkin mücadele ve sürdürülebilir çevre politikalarının teşvik edileceğini vurguladı. (AA)

İki ülkenin 198 yıllık diplomatik ilişkiye sahip olduğunu anımsatan Leyva, Kasım 2016'da devlet ile Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) arasında yapılan anlaşmaya Birleşik Krallık tarafından katkı sunulduğunu bildirdi.