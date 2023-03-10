Birevim Genel Müdürü Av. Mahir Orak, “Depremzedeler için Kızılay’a kan bağışında bulunuyoruz. Kızılay’a yaptığımız bu kan bağışlarıyla tek bir vatandaşımızın bile kan ihtiyacına cevap olabilmek bizler için en mutlu haber olur. Ayrıca depremin zararlarını en aza indirmek adına finansman sağladığımız tasarruf sahiplerimizin DASK primlerini de karşılamayı taahhüt ediyoruz.” dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan depremzedeler için Ataşehir’de bulunan Birevim Genel Müdürlüğü’nde Kızılay’a kan bağışında bulunan Birevim, depremzedelerin yaralarını sarmak için seferberliğe devam ediyor.

Afet bölgesine yardımlarını sürdürdüklerini dile getiren Birevim Genel Müdürü Av. Mahir Orak, “Deprem sonrası Birevim olarak ilk iş bir kriz masası oluşturduk. Deprem bölgesindeki illerde çalışan arkadaşlarımızı farklı illerdeki şubelerimize transfer ettik. Nakliye ve altı ay boyunca kira desteği sunduk. Birevim ve Birtep çalışanları arasında toplanan ayni yardımları Hatay’daki depremzedelerimize ulaştırdık. Ek olarak, Çare Derneği ile birlikte yardım kampanyası başlattık ve bu yardım kampanyasını tasarruf sahiplerimizle de paylaşarak etkisini genişlettik. Bugün ise Genel Müdürlükteki çalışanlarımızla, depremzede vatandaşlarımız için Kızılay’a kan bağışında bulunduk. Umarım bağışta bulunduğumuz bu yardımlar depremde yaralanan ve kan ihtiyacı olan vatandaşlarımıza şifa olur.” dedi.

“Tasarruf sahiplerinin DASK primlerini ödemeyi taahhüt ediyoruz”

Deprem bölgesindeki yaraları sarmak adına Birevim’in yardımlarını devam ettireceğini dile getiren Av. Mahir Orak, “Toplum olarak desteğe ve kenetlenmeye ihtiyacımız var. Yaraların sarılması için zaman gerekiyor. Ek olarak, temel ihtiyaç olan barınma için imara güvenli barınma imkanı sağlanması gerekiyor. Bu kapsamda geçen günlerde deprem kimlik belgesi adını verdiğimiz uygulamanın zorunlu olmasını talep ettik. Biz şirket olarak bu yönde adım attık ve tasarruf sahiplerimizin satın almak istediği konutlardan deprem kimlik belgesini talep etmeye başladık. Ayrıca depremin zararlarını en aza indirmek adına finansman sağladığımız tasarruf sahiplerimizin DASK primlerini de karşılamayı taahhüt ediyoruz. Bu gibi uygulamalarla depremlerde can ve mal kaybını en aza indireceğimizi düşünüyoruz.” dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ