Ünlü oyuncu Birce Akalay, sosyal medya platformu üzerinden kendisini arkadaşı olarak tanıtan bir siber suçlunun dolandırma girişimine maruz kaldı. Ancak dikkatli davranarak dolandırılmaktan kıl payı kurtulan Akalay, takipçilerine bir uyarıda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yaparak takipçilerini uyaran Akalay, "Arkadaşlar siber suçlular azıtmış vaziyette! Arkadaşlarınızın kılığına girip çeşitli hilelerle sizlerin hesaplarınıza erişim sağlamaya çalışıyor aman diyeyim uyanık olun" şeklinde uyarıda bulundu.

Birce Akalay Tüm Takipçilerini Uyardı

Ünlü oyuncu Birce Akalay, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım ile dolandırılma girişiminden kıl payı kurtulduğunu takipçileriyle paylaştı. Akalay, sosyal medya üzerinden kendisini arkadaşı olarak tanıtan bir dolandırıcının hesabına erişim sağlamaya çalıştığını belirtti ve takipçilerini uyardı. Instagram hesabında yaptığı paylaşımda Akalay, "Arkadaşlar siber suçlular azıtmış vaziyette! Arkadaşlarınızın kılığına girip çeşitli hilelerle sizlerin hesaplarınıza erişim sağlamaya çalışıyor aman diyeyim uyanık olun! Sakın ha! Gerçekten arkadaşınız mı emin olmadan sizden çeşitli sebeplerle oy isteyen hesapların gönderdiği linklere şifrelerinizi girmeyin. Ben biraz önce ucuz atlattım. Profili ben onu yakalayana kadar arkadaşım Dilara Karabay'ın profili gibiydi. Ben onu yakalayınca da önce IG user oldu ve sonra kayboldu. Bunlar delirmişler iyice. Aman diyeyim dikkat" şeklinde uyarıda bulundu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi