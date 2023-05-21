Söylemezsem Olmaz programı sunucuları Bircan Bali ve Ebru Şancı arasında geçen diyalog sosyal medyada gündem oldu. Bircan Bali, programda Uraz Kaygılaroğlu'nun sık sevgili değiştirdiğine yönelik yaptığı yoruma partneri Ebru Şancı'dan olay itiraf geldi.

Ebru Şancı'dan Bircan Bali'ye: Uraz'la sen yattın ben yatmadım

Uraz Kaygılaroğlu'nun sık sevgili değiştirmesini horlamasına yoran Bircan Bali, partneri Ebru Şancı'nın itiraflarıyla şoka girdi. Şancı, "Horlayıp harlamadığını sen bizden daha iyi bilirsin. Sonuçta onla yatan sensin ben değilim" dedi.

Bircan Bali, Şancı'nın bu sözleri üzerine bir açıklama yapmayarak konuyu değiştirdi.

Twitter'da TT oldu!

Ebru Şancı'nın Uraz Kaygılaroğlu ve Bircan Bali itirafı sonrası sosyal medyada gündem olurken Twitter'da TT oldu. Kaygılaroğlu,geçtiğimiz gün katıldığı Youtube programında hakkında çıkan Bircan Bali haberlerine, "Bircan Bali'yi daha önce hiç görmedim. Sanırım bir yanlış anlaşılma olmuş orada" dedi.

Ebru Şancı arkadaşı Bircan Bali ve Uraz Kaygılaroğlu'ndan Özür Diledi

Ebru Şancı, önceki gün ağzından çıkan sözlerin yanlış anlaşıldığını ifade ederek arkadaşı Bircan Bali ve Uraz Kaygılaroğlu'ndan özür diledi. Şancı, söylediği sözler yüzünden iki tarafı da zan altında bıraktığını belirterek, "Bircan'ın üstüne yapıştı bu duruma çok üzüldüm. Biliyorsunuz ben çok hızlı konuşan biriyim ve çoğu kelimeyi yutarak konuşuyorum. Biliyorum ve çok üzgünüm olmaması gereken saçma sapan bir şey çıktı ağzımdan. Birbirlerini hayatlarında hiç görmemişler. Ne sen Urazı ne o seni Bircan. Tüm bunlar benim hızlı konuşmam yüzünden" dedi.

Bircan Bali ile Ebru Şancı Arasında Soğuk Rüzgar

Partneri Ebru Şancı'ya karşı mesafeli olan Bircan Bali ise "Benden bahsediyorsun değil mi? Ömrümde hiç Uraz'ı görmedim ve eski eşini çok severim yakın arkadaşım" şeklinde konuştu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi

Muhabir: Nuray Çağlar