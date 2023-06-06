Uzun yıllardır Ankara’da sahne aldığı Açık Mikrofon Stand Up gösterileriyle adından söz ettiren Baturay Özdemir, “Biraz Daha” ismini verdiği en yeni gösterisi ile haziran ayı boyunca Türkiye turnesine devam ediyor.

“Yerli ve Kirli” ve “Cevap Hakkı” Gösterisi Büyük ilgi Gördü

Yeni nesil stand-up komedinin en önemli isimleri arasına adını yazdıran Baturay Özdemir, YouTube’dan yayınladığı “Yerli ve Kirli” ve “Cevap Hakkı” isimli gösterileri ile kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşmayı başardı.

Cesur, politik ve zekice tasarlanmış şakaları ile izleyicileri 2,5 saat boyunca kahkahalara boğan ve her sahnesi kapalı gişe seyirciyle buluşan Baturay Özdemir’in son gösterisi “Biraz Daha”yı canlı olarak deneyimlemek için yerinizi şimdiden ayırtmayı unutmayın.

Baturay Özdemir’in “Biraz Daha” gösterisinin biletlerine Biletix üzerinden ulaşabilirsiniz.

“Biraz Daha” haziran ayı turne takvimi;

6 Haziran Salı 21:00 – Tekirdağ Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi

10 Haziran Cumartesi 20:30 – Kartal Sanat Tiyatrosu

13 Haziran Salı 20:30 – Çankaya Sahne & Kulis Sanat

16 Haziran Cuma 20:30 – Duru Tiyatro Watergarden Performans Merkezi *

17 Haziran Cumartesi 20:30 – Duru Tiyatro Watergarden Performans Merkezi *

19 Haziran Pazartesi 20:30 – Ordu Kültür Sanat Merkezi

20 Haziran Salı 20:30 – Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi

25 Haziran Pazar 20:30 – Trump Sahne

28 Haziran Çarşamba 20:30 – Ankara Sanat Tiyatrosu