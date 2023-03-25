Biraz Çatlak: Brownie Kurabiye Tarifi
Malzemeler:
- 1/2 su bardağı tereyağı
- 1/2 su bardağı toz şeker
- 1/2 su bardağı esmer şeker
- 2 adet yumurta
- 1 tatlı kaşığı vanilya özütü
- 3/4 su bardağı un
- 1/2 su bardağı kakao
- 1/2 tatlı kaşığı tuz
- 1/2 tatlı kaşığı karbonat
- 1/2 su bardağı damla çikolata
Yapılışı:
- Tereyağı, toz şeker ve esmer şekeri bir kapta karıştırın.
- Yumurtaları ve vanilya özütünü ekleyip karıştırmaya devam edin.
- Başka bir kapta un, kakao, tuz ve karbonatı karıştırın.
- Un karışımını yavaş yavaş tereyağı karışımına ekleyin ve karıştırın.
- En son damla çikolatayı ekleyin ve karıştırın.
- Hamuru buzdolabında 1 saat dinlendirin.
- Fırını 175 dereceye ayarlayın ve fırın tepsisine yağlı kağıt serin.
- Hamurdan ceviz büyüklüğünde toplar yapın ve fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin.
- Yaklaşık 12-15 dakika pişirin.
- Kurabiyeleri fırından çıkarın ve soğumaya bırakın.
Afiyet olsun!
İpucu: Kurabiyeleri biraz daha "çatlak" yapmak isterseniz, hamuru biraz daha az pişirin veya pişirme süresini azaltın.