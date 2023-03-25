Biraz Çatlak: Brownie Kurabiye Tarifi

Malzemeler:

  • 1/2 su bardağı tereyağı
  • 1/2 su bardağı toz şeker
  • 1/2 su bardağı esmer şeker
  • 2 adet yumurta
  • 1 tatlı kaşığı vanilya özütü
  • 3/4 su bardağı un
  • 1/2 su bardağı kakao
  • 1/2 tatlı kaşığı tuz
  • 1/2 tatlı kaşığı karbonat
  • 1/2 su bardağı damla çikolata

Yapılışı:

  1. Tereyağı, toz şeker ve esmer şekeri bir kapta karıştırın.
  2. Yumurtaları ve vanilya özütünü ekleyip karıştırmaya devam edin.
  3. Başka bir kapta un, kakao, tuz ve karbonatı karıştırın.
  4. Un karışımını yavaş yavaş tereyağı karışımına ekleyin ve karıştırın.
  5. En son damla çikolatayı ekleyin ve karıştırın.
  6. Hamuru buzdolabında 1 saat dinlendirin.
  7. Fırını 175 dereceye ayarlayın ve fırın tepsisine yağlı kağıt serin.
  8. Hamurdan ceviz büyüklüğünde toplar yapın ve fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin.
  9. Yaklaşık 12-15 dakika pişirin.
  10. Kurabiyeleri fırından çıkarın ve soğumaya bırakın.

Afiyet olsun!

İpucu: Kurabiyeleri biraz daha "çatlak" yapmak isterseniz, hamuru biraz daha az pişirin veya pişirme süresini azaltın.