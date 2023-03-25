Biraz Çatlak: Brownie Kurabiye Tarifi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen “6284’ü Uygulayacak ve Bütüncül Politikalarla Destekleyeceğiz

Son dakika... Ünlü İlahiyatçı Cemil Kılıç, eli sopalı bir grup tarafından saldırıya uğradı!

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İpucu: Kurabiyeleri biraz daha "çatlak" yapmak isterseniz, hamuru biraz daha az pişirin veya pişirme süresini azaltın.

Afiyet olsun!