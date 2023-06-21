Yasak Elma dizisinde Kumru karakterine hayat veren sevilen oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın annesi, geçtiğimiz gün sevgilisiyle dünyaevine girdi.

Göz alıcı oyuncu Biran Damla Yılmaz, annesi Ayşe Birsen Şen'in uzun birlikteliğinin ardından sevgilisiyle dünyaevine girdiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Oyuncu, nikah töreninde çektiği fotoğrafları paylaşarak bu özel anı takipçileriyle paylaştı. Paylaşımlarında herhangi bir not yazmayı tercih etmeyen Yılmaz, kalp emojisi kullanarak mutluluğunu ifade etti.

Sade bir nikah nikah töreninde, oyuncunun çiçek desenli elbise ve kovboy bot tercihi dikkat çekti. Annenin de kendi sosyal medya hesabından paylaştığı nikah pozuyla birlikte "Rabbim herkese iki cihan saadeti nasip etsin" notunu düştü.