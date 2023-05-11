Bir tarihi bina daha çürümeye bırakıldı. Tarihi bina Bakırköy Sahilinin bir zamanlar en gözde restoranlarından biri olan Gelik’e ev sahipliği yapmıştı. 1980'li yıllarda yer bulanamaya Gelik şimdilerde adeta kaderine terk edildi. Hergün biraz daha çürüyor. Bu tarihi binaya ne anıtlar kurulu nede belediye ilgi göstermiyor..

Aslında Gelik Restaurant binası bir zamanlar ünlü Çekoslovak kökenli Novotny'lerin mülküydü. Beyoğlu Meşrutiyet Caddesi üzerindeki bugünkü İstanbul Sanayi Odası, Kız Meslek Lisesi ve Öğretmen Evi binalarına sahip Novotny'ler kış aylarında Beyoğlu'nda yaz aylarında da Bakırköy sahilindeki bu köşkte otururlarmış. Bu köşk geçmişte deniz kıyısında, denize nazır köşktü. Deniz 1960'lı yıllardan sonra dolduruldu ve bina daha içeride kaldı...

1930'lu yıllarının sonlarına doğru, Novotny'ler evi sattı ve buraya Milli İstihbarat Teşkilatı yerleşti. 1940'lı yılların sonlarına kadar bina MIT tarafından kullanıldı. Florya Köşkü'nün yapımından önce Atatürk’e dinlenmesi için alınması düşünülen binalar arasında yer almıştı... Bu meşhur binada vardı. Binanın 1800 yılların sonlarına doğru inşa edildiği sanılıyor.

Bu tarih yüklü bina bugün böyle rezil ve bakımsız durumda. Hatta ana bina ki; orada yemek yeme şansını tadan birçok İstanbullu var mutlaka. Mantarlı karidesli pilavını unutmakta pek mümkün değil. Tarihi binanın şimdilerde depo olarak kullanıldığı söyleniyor Binadaki tavan ve duvar fresklerini görmemiş olmamak büyük bir kayıp.

Bir zamanlar kasalarına oluk oluk para giren, bu tarihi eser bugünlerde ilgi bekliyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ