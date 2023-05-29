Bir telefon kaybedildiğinde ne kadar uzağa gidebilirsiniz? Belki bir süre arar, belki de hemen yenisini alırsınız. Ancak, Hintli bir devlet yetkilisinin hikayesi, bir telefon için neler yapılabileceğinin sınırlarını zorluyor. Kendi Samsung Galaxy S23 Ultra telefonunu bir rezervuara düşüren yetkili, tüm rezervuarın boşaltılmasını emretti. Bu inanılmaz hikaye, teknolojiye olan bağlılığımızın ne kadar uzağa gidebileceğini gösteriyor. Her detayıyla dikkat çeken bu olayı sizlerle paylaşıyoruz.

Bir Galaxy S23 Ultra Telefon İçin Tüm Rezervuar Boşaltıldı!

Teknolojinin hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesi, bizleri cihazlarımıza karşı daha da bağlı hale getirdi. Bu durumun ne dereceye varabileceğinin canlı bir örneği ise, Hintli bir devlet yetkilisinin, düşürdüğü Samsung Galaxy S23 Ultra telefonu için başlattığı inanılmaz operasyonda gözler önüne serildi.

Ne Oldu?

32 yaşındaki Hintli devlet yetkilisi Rajesh Vishwas, arkadaşları ile birlikte bir göl kenarında piknik yapmaya karar verdi. Ancak ne yazık ki, Vishwas, rezervuara düşürdüğü Samsung Galaxy S23 Ultra’sı için panik yaşadı ve ortalığı ayağa kaldırdı.

Telefonun Kurtarılma Operasyonu

Vishwas'ın talebi üzerine köylüler, rezervuara girip telefonu arama görevini üstlendi ancak başarılı olamadılar. Telefonun çok derinlere gittiği düşünülüyordu. Ancak Vishwas pes etmeyerek yerel dalgıç ekibi çağırdı ve onlardan telefonunu bulmalarını istedi. Saatlerce süren aramalara rağmen telefon bulunamadı ve ekipler, suyun boşaltılmadan telefonunun bulunmasının imkansız olduğunu belirtti. Ancak bu durum, Vishwas'ı durdurmamıştı.

Tüm Rezervuar Boşaltıldı!

Vishwas, telefonun bulunabilmesi için rezervuarın boşaltılması emrini verdi. Ekipler hemen bir su pompası kiralayarak suyu boşaltmaya başladılar. Telefon, suda saatlerce beklemiş olsa da, nihayetinde bulundu.

Sonuç ve Toplumun Tepkisi

Bu olayın ardından Vishwas, toplum tarafından görevini kötüye kullanmakla suçlandı. Ancak Vishwas, savunma olarak telefonunda devlet sırlarının olduğunu belirtti. Ancak halkın aklında bir soru işareti kaldı; devlet sırlarının bulunduğu bir telefon, piknikte selfie çekmek için neden kullanılıyordu?