AS Parti Genel Başkanı Cavit Kayıkcı, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı. Kayıkcı, yazılı bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Mültecilerin oylarının geçersiz sayılması gerektiğini 7 Ekim 2022'de Yüksek Seçim Kurulu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Anayasa Mahkemesi'ne yazılı olarak bildirdim. Bugün tekrar açık ve net bir şekilde belirtmek isterim ki 28 Mayıs 2023'te son 20 yılda vatandaşlık verilen mültecilerin oyları geçersiz sayılmalıdır. Bu durum, yerli ve milli söylemiyle örtüşmemektedir."

Kayıkcı, iktidarın "beka" vurgusunu da eleştirdi ve şunları dile getirdi:

"IHA ve SİHA gibi teknolojilerle gurur duyuyoruz. Ancak terörle mücadele reklamlarıyla IHA'ların kullanılması utanç vericidir. Birkaç gün önce 5 şehit verdiğimizde neredeydi o IHA'lar? Şehir şehir gezdirilen SİHA'lar? Ülkenin ihtiyacı olan bir uçak gemisi yapılması gurur verici olsa da, seçim döneminde harbe hazırlık aşamasına geçilmeden önce tamamlanıp TSK'ya teslim edildiğinde gurur duyarız. İktidarın beka vurgusu içi boş bir ses çıkarmaktan ibarettir."

Son olarak, Kayıkcı seçimlerin ikinci turunda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini ifade etti ve kendisine başarılar diledi. Bu açıklama ile AS Parti, Kılıçdaroğlu'nu destekleyen siyasi partilere katılan son katılımcı oldu.

Yenigün Haber Merkezi