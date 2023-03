Bu proje kapsamında, İstanbul ve İzmir’de gerçekleşecek konserlerin geliri ise deprem bölgesine destek veren Hatay Defne Kooperatifi’ne aktarılıyor. ‘Benim Şehrim Benim Sesim’, Beats By Girlz Türkiye ve British Council iş birliğiyle 2022’nin son aylarında projenin merkez şehirleri olan İzmir, Diyarbakır ve Gaziantep’teki kadın müzisyenlerle yollarını kesiştirdi ve onlara, yaşadıkları şehirlerin hikayelerini müzik yoluyla anlatmaları için olanaklar sağladı. Beats By Girlz Türkiye olarak, müzik ve hikayeler üzerinden deprem bölgesi ile kurduğumuz bağ her daim çok güçlü. 6 Şubat depremlerinin yarattığı kayıplar sonrası yasımız hâlâ devam ediyor. ‘Benim Şehrim Benim Sesim’ projesinin, 3 Nisan’da İzmir Originn’de ve 5 Nisan’da İstanbul Babylon’da gerçekleşecek konserlerinde yine dayanışmayla bir araya geliyoruz ve konserlerin gelirleri, afet bölgesinde faaliyet gösteren Hatay Defne Kooperatifi’ne aktarılıyor. Beats By Girlz Türkiye 2023 projeleri için çalışmalara devam ederken bir taraftan da yönünü afet bölgelerine çeviriyor ve bu bölgeler özelinde, birkaç yıla yayılacak kısa ve uzun vadeli projeler için de yola çıkmaya hazırlanıyor. Olası projelerin gündeminde ise öncelikli olarak kız çocukları, gençler, kadınlar ve LGBTİ+’lar bulunuyor. Benim Şehrim Benim Sesim’ ile yeniden yan yana, bir arada… British Council’ın desteği ve Birleşik Krallık çıkışlı, müzik ve teknoloji alanında önemli bir inisiyatif olan Saffron Records’un partnerliğiyle hayata geçirilen ‘Benim Şehrim Benim Sesim’, genç kadınların yaşadıkları şehirlerdeki seslerle kendi müziklerini yapmalarını teşvik eden yerel bir sanatçı gelişim projesi. 2022 yılının son çeyreğinde projenin merkez şehirleri İzmir, Diyarbakır, Gaziantep olmak üzere Türkiye’nin birçok bölgesinden yapılan başvurularla başlayan projenin ikinci edisyonunun finalistleri, yaşadıkları şehirlerin seslerinden ilhamla ürettikleri şarkıları hem bir albüm ile dijital platformlarda hem de peş peşe gerçekleşecek konserlerde dinleyicilere sunacak. Şarkıların çıkış ve kayıt hikayeleri ise bir belgesele dönüştürülecek. British Council’ın #KültürdeKadınGücü Destek Programı kapsamında yer alan ‘Benim Şehrim Benim Sesim’ atölye ve mentorluk programları, birbirinden farklı müzikal deneyimlere sahip kadınların, şehir yaşamlarını müzikle ifade edebilmelerine ve yaşadıkları şehirlerin seslerinden ilham alarak kendi müziklerini yaratmalarına olanak tanıyor.

Projenin ilk edisyonundan, dünya çapında ses getiren albüm Şehir üzerine sanatsal bir bakış sunan ‘Benim Şehrim Benim Sesim’ projesinin ilk edisyonu, Birleşik Krallık’ta ve Türkiye’de oldukça ses getirdi. Başta BBC Radio 6 olmak üzere, önde gelen radyo ve yayıncılar sayesinde yurt dışında da önemli bir dinleyici kitlesine ulaştı. Birleşik Krallık’tan bağımsız müzisyen, ses tasarımcısı, müzik yapımcısı ve eğitmen Mandy Wigby ile Beats By Girlz Türkiye’nin kurucusu da olan İstanbul merkezli müzisyen, müzik yapımcısı ve ses tasarımcısı Beril Sarıaltun’un eğitmenliği ve mentorluğunda gerçekleşen programa katılanlar, Mart 2022’de gerçekleşen WOW - Dünya Kadınlar Festivali İstanbul kapsamında canlı performans gerçekleştirdi ve özgün bestelerinden oluşan ortak bir albüm yayınladı. Yeni bir albüm, belgesel ve farklı şehirlere yayılacak konserler 2022 Ekim ayı itibarıyla başvuruları başlayan ‘Benim Şehrim Benim Sesim’ projesinin ikinci edisyonunda 15 müzisyen seçildi. 15 müzisyen, geçtiğimiz Kasım ayında gerçekleşen Beats By Girlz Türkiye Festivali kapsamında İstanbul’da Beats By Girlz Türkiye ekibi ve projenin destekçileri ile bir araya geldi. Türkiye’deki kadın sanatçılar arasındaki kültürel çeşitliliği vurgulamayı amaçlayan projenin en çok başvuru alan şehirleri olan Diyarbakır, Gaziantep ve İzmir, projenin ikinci edisyonunun merkez şehirleri olarak seçildi. Projedeki yerel ortakları güçlendirme hedefiyle Beats By Girlz Türkiye ekibi tarafından bu şehirler birebir ziyaret edilerek buradaki farklı müzik üreticilerine ve ağlarına ulaşmak için proje yüz yüze anlatıldı. Finalistler öncelikle, 2023 Ocak ayında çevrimiçi atölye çalışmaları ve mentorluk oturumları ile ses tasarımının temel ilkelerini öğrendiler ve fikir alışverişi gerçekleştirdikleri geri bildirim seanslarına katıldılar. Ayrıca müzik ve teknoloji alanında yaptığı projeleriyle ünlü bir girişim olan ve projenin destekçilerinden Saffron Records, katılımcılarla ‘Şehre Müzikle Yaklaşmak’ başlıklı çevrimiçi bir seminer gerçekleştirdi. Projenin finalistleri İzmir, Gaziantep ve Diyarbakır’da yaşadıkları şehirlerde ses yürüyüşlerine çıkarak sesleri, müzikal bir çerçevede tasarlayıp kompozisyon oluşturacakları kayıtlar aldılar. Bu ses yürüyüşlerinden elde edilen stüdyo kayıtları ve şarkılarının ortaya çıkış hikayelerini anlatan ‘Benim Şehrim Benim Sesim’ belgeseli Nisan ayında seyirciyle buluşacak. ‘Benim Şehrim Benim Sesim’ için sahne zamanı Proje dahilinde seçilen finalistler yine kadınlardan oluşan bir orkestra eşliğinde 3 Nisan’da İzmir Originn’de ve 5 Nisan’da İstanbul Babylon’da sahne alacaklar. Konserlerin açılışlarını ise DJ performansıyla Birleşik Krallık’tan Natalia Mamcarczyk (aka Walya) yapacak. Seyircileri dayanışma etrafında yeniden bir araya getirecek olan konserlerin gelirleri, deprem bölgelerinde faaliyet gösteren Hatay Defne Kooperatifi’ne bağış olarak aktarılacak. 3 Nisan İzmir Originn’de gerçekleşecek konser için biletler BuBilet üzerinden satın alınabilir. 5 Nisan İstanbul Babylon’da gerçekleşecek konser için biletler Mobilet ve Biletix üzerinden satın alınabilir.