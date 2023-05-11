Yavuz Göker tecrübeli bir pilot. Uçtuğu her ülke ile ilgili bilgi içeren anılarını paylaşıyor.

Sayın Göker’in bu uğraşısı, dış dünya ile özelliklede Afrika ile bilgi noksanlığımızı yani cehaletimizi gideriyor. Anlatılar elbette o ülkenin coğrafi yapısıyla ilgi değil. Sosyal yapısı, ekonomisi, insan ilişkileri ve Fransızların İngilizlerin boşalttığı sömürü alanlarının Uzakdoğu ülkeleri tarafından nasıl doldurulduğunun bir anlatımı Göker’ın gözlemleri.

Göker bu kez Uganda’ya gitmiş. Şöyle başlıyor anlatmaya;

Anılarımın arasında bulunsun diye Ruanda-Uganda uçuşlarımın sonunda Kampala’da geçirdiğim iki güzel güne ait birkaç satır yazmak istedim bu sefer. Orajlı hava durumu işimizi zorlaştırsa da, ~8:15’lik gece uçunda yorulsak ta böylesi bir coğrafyanın içerisinde bulunmak her zaman harika bir haz verdi bana. Kimi yerde düğün-coşku kimi yerde hüzün-sefalet gördüm buralarda. Bugün de yine güvenlik nedeniyle Eritre’den Uganda’ya göç etmiş bir kabilenin düğün hazırlıklarını izledim. Eskiden Idi Amin’i ve Entebbe baskınıyla adını duyduğum bu ülke gerçekten Afrika’nın en muhteşem doğal güzelliklerine sahip. Nil nehrinin buradaki göllerden doğup Akdeniz’e kadar uzanan serüveninde pek çok ülkeye hayat verdiği bilinir. Aslında buralara 2009’dan beri geliyorum. Her seferinde Afrika ülkelerinin gelişimini görüyor ve yatırım yapılacak daha pek çok alanın olduğunu duyuyorum. Yani yol-köprü yapmak gelişim göstergesi değil artık, bunların Afrika ülkelerinde de yapıldığına şahidim. Gerçek anlamda gelişimin; ülkelerdeki gelir dağılımında, demokraside, eğitim seviyesinde ve kaynakların etkin kullanılmasında olduğuna inanmaktayım.

250 yıl önce İngilizlerle başlayan sömürgecilik bugünlerde format değiştirerek Hintliler ve Çinliler marifeti ile yapılıyor artık Afrika’da. Tek adam rejimi ile yönetilen tüm Afrika ülkeleri kaynaklarını halkının refahı için harcamıyor maalesef, devlet başkanları kendisine destek olan yabancılarla kol kola yürüyor. Sosyal ve adaletli bir ülkede eşitlikle ve güvenle yaşamak herkesin hakkı olmalı. Bu nedenledir ki ben de ülkemdeki “tek adama dayalı siyasal sistemi” sorguluyorum.

İşte size bir örnek; dün kızımın üniversiteden arkadaşı olan Hint asıllı Uganda vatandaşı bir delikanlı (Harish) ile buluştum burada. Babası daha 47 yaşındaymış, Ugandanın 2 nci büyük inşaat şirketi sahibi olmuşlar. 15 yaşında parasızlıktan Uganda’ya çalışmaya gelen bir adamın müthiş başarı hikayesini dinledim. Üniversiteden sonra babasının finans işlerini yürüten ve aynı zamanda bambu ağacı üretiminin yanında bambudan bina yapımı işine giren genç bir girişimci olmuş. Kampala da yaptıkları projelerden birkaçını dolaşma fırsatı yakaladım. Telekominikasyon binaları, okullar, konut siteleri, spor tesisleri, Cami ve Hint tapınakları ve madencilik gibi pek çok alanda başarılı işler yapıyorlar. Türkler buralara gelmeye çekiniyor, gelenlerde ya kebapçı oluyor ya da tarikat bağlantılı işlere giriyorlar. Afrika ülkeleri de bizi kıskanıyor(!) Ama Afrika ülkelerinin bile parası bizden kıymetli olmuş. Buralarda bile önemli yatırımlara imza atamamış bir ülkeyiz biz maalesef. Gelişim için işin özü; eğitimli insanına sahip çıkacaksın, kaynaklarını israf etmeyeceksin, adil ve şeffaf olacaksın.

Elbette bu anıları iyi okumak ve analiz etmek lazım. Hatta üniversiteler bile bu konuyu çalışmalı. Hatırlayın bir ara AKP’nın dilinde pelesenk olmuş bir Somali vardı. Somali’ye destek, ekonomik işbirliği, birlikte tarımsal üretim gibi çok önemli konularda fikir birliğine varılmıştı… Hatta ortak tarımsal üretim için büyük çapta araziler bile kiralanmıştı

Hepsi havada kaldı. Siyaset sadece içeri dönük yapılırsa dışarıyla bağlantın kesilir… Sadece o ülkelerde büyükelçilik açmak “diplomatik ilişki” kurmak anlamına da gelmez. Diploması Türkiye’ye o bölgede karşılıklı çıkar sağlamaktır. Bu emperyal bir sonuç üretmez. Afrika bizim kapı komşumuz ama, uzak komşularımız gelip orada milyar dolar kazanıyor…

Göker’in yazmadığı anıları arasında Uganda’daki en büyük Türk yatırımı OYAK’ın çimento fabrikasıymış… Yani bir TSK’nın sivilleşmiş şirketi…

Bizim devasa şirketlerimiz karlı değil diye Afrika’ya sırt dönerken, iç pazarda çılgın paralar kazanıyor…

Buda niye dışa ve özellikle Afrika’ya açılmadığımızın en güzel kanıtı…

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