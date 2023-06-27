Şehrin değişimine ve gelişimine değer katan projeleri hayata geçirmeye devam eden Kocaeli Büyükşehir, Karamürsel’e yeni terminal binası kazandırıyor.

Hem trafik yoğunluğunu azaltacak hem de vatandaşların ulaşımını kolaylaştıracak projeleri birer birer hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, terminal binası yatırımlarına devam ediyor. Daha önce Gölcük’te Yeni Şehirlerarası Otobüs Terminali inşasına başlayan ve burada hızlı bir ilerleme kaydeden Büyükşehir şimdi de Karamürsel Otobüs Terminali projesini hayata geçirmek için çalışmalarını hızlandırdı.

TRAFİK AKIŞI RAHATLAYACAK

Karamürsel’deki mevcut terminalin yetersiz kalması üzerine harekete geçen Büyükşehir, yeni terminal binasını Dereköy Mahallesi’ne inşa edecek. İlçe otobüslerini tek merkezde toplayarak hem ilçenin trafik akışını rahatlatmayı hem de vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmayı amaçlayan Büyükşehir, Karamürsel terminal binası projesinde dur durak demeden çalışıyor.

1.885 M2 ALAN ÜZERİNE İNŞA EDİLİYOR

Karamürsel Terminal binası toplamda bin 885 metrekare alan üzerine inşa ediliyor. Zemin ve açık terastan oluşması planlanan tesiste çalışmalar Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı gözetiminde devam ediyor. Temel ampatman betonunu döken ekipler, şuan proje sahasında temel demir donatı montajını yapıyor.

KALİTE VE KONFOR KAZANDIRACAK

Terminal binasında güvenlik, emanet odası, bekleme salonu, restoran, 2 adet büfe, bebek bakım odası, depo, bay ve bayan mescit, çay ocağı ve 2 adet fast food yeri planlandı. Şehirler Arası otobüsler için 12 adet peronun bulunacağı Karamürsel Terminal binasında ayrıca 15 araçlık kırsal terminal araç park noktası,10 adet şehirlerarası yazıhane, 4 adet kırsal yazıhane ve 56 araçlık misafir otopark vatandaşlara hizmet verecek. Karamürsel Terminal Binası tamamlandığında iller ve ilçeler arası ulaşım bağlantısına kalite ve konfor kazandırılacak. KOCAELİ (İGFA)