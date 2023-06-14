Eskilerin Londra asfaltı diye bildiği artık E-5 olarak anılan yolun iki yakasında oluşan semtler hem sosyal hem ekonomik yapı olarak birbirinden çok farklı. Şirinevler daha çok küçük işletmelerin yer aldığı orta gelir grubuna dahil insanların yaşadığı yer olarak biliniyor. Yolun karşı tarafında yer alan Ataköy ise ekonomik anlamda karşı komşu semte göre, daha düzenli, ekonomik olarak bir üst sınıfta yer alan özellikle yüksek eğitimli grubun oturduğu bir yerleşim birimi.

Aralarında sadece 50 metreye yakın bir mesafe olan bu iki semtin birbirinden bu kadar farklı olması elbette bir paradoks.

İstanbul’da Şirinevler ile Ataköy mahallelerini birleştiren yaklaşık 50 metre uzunluğundaki üst geçit adeta iki ayrı dünyayı birleştiriyor. Ataköy’de düzenli bir yaşam, Şirinevler’de ise bir karmaşa hakim.

Ataköy tarafında alabildiğince yeşil, düzenli bir yapılaşma varken, köprünün öte yanında ise çarpık kentleşme, trafik, kaldırım işgalleri yer alıyor.

SEBZE, MEYVE BAHÇESİYDİ

1964 yılında mahalle olan ve geçmişinde sebze ve meyve bahçesi olarak kullanılan geniş bir ovada yer alan Şirinevler, bir dönem İstanbul’un hiçte iyi anılmayan eğlence merkezlerinden biriydi(!)

Şirinevler denetimsizlik nedeniyle tam bir batakhaneye dönüştü. Bölge zamanında en fiyakalı batakhanelerin olduğu İstanbul’un hemen kenarında olması ve Eski Londra Asfaltının Üzerinden geçmesi sebebiyle Kadın Avına çıkanların mutlaka uğradığı muhitlerdendi. Bölgedeki illegalite 70li yıllara kadar süre gelir Bu kötülük yuvalarına baskın yapan polisler kimseleri bulamaz çünkü şebeke elemanları yer altı geçitleriyle Ataköy’e geçerek sırra kadem basarlar.

1977 yılında Sadettin Tantan’ın ekipler amiri olmasıyla bölge yapılan operasyonlarla bir gecede temizlendi. Bu tarz pavyonların ruhsatları iptal edilir. Bölge tam manasıyla “pislikten” arındırılmış oldu. Şirinevler Meydanı’nın resmi adı da bir vefa borcu olarak, Sadettin Tantan Meydan olarak tescil edildi.

KOCASİNAN KÖYÜ

Bölgenin adı 1923 yılındaki nüfus mübadelesinden sonra Nifos olan yerin adı Siyavuşpaşa Çeşmesinin yanında bulunan Kocasinan Kulesi’nden esinlenerek Kocasinan Köyü Olarak değişti.

Ataköy ise Türkiye’nin ilk uydu kent projelerinden biri olarak yapıldı. Emlak Bankası’na ait bir proje olan Ataköy’ün ilk olarak 9-10. kısmı 1986 yılında kuruldu. 1990’da da 7-8. kısım faaliyete geçti. Sonrasında 11. kısıma kadar yayılan apartman bloğu tarzındaki yapılarıyla 4 farklı mahalle idaresine bölünmüş bir semt oldu.

Şirinevler’de gündüz yaşanan araç ve yaya trafiği akşam saatlerinde yerini yavaş yavaş sokak satıcılarına bırakıyor. Kitaptan çakmağa, kulaklıktan şarj aletlerine kadar birçok çeşit ürün satan esnaf, tezgahlarını gece yarısında bile kaldırmıyor.

Şirinevler’de 2+1 evlerin kirası ortalama 7-8 bin TL’den başlarken, 3+1 dairelerin kirası binanın yeni olmasına göre 18 bine kadar yükseliyor. Ataköy’de ise 1+1 daireler 11 bin TL’den başlıyor, 2+1 daireler 15 bin, 3+1 daireler de 20 bin ve üstü şeklinde devam ediyor.