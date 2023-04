Sigorta primi genel olarak en düşükten asgari ücret üzerinden ödense de her ay düzenli olarak devlete belirli bir prim ödenmesi söz konusudur. Bu primi işçiler için her ay düzenli olarak işveren ödeyebildiği gibi kendisi emekli olmak isteyenler de devlete her ay ödeyebilir. İşçinin brüt maaşı ve ek ödemelere göre hesaplanır. Brüt ücret tutarı ile prim oranları çarpıldığında sigorta priminizi hesaplayabilirsiniz. İşçi sigorta prim oranı %14, işveren payı oranı %20,5, işçi işsizlik oranı %1, işveren işsizlik oranı ise %2'dir. İndirimsiz sigorta primi toplamda brüt maaşın %37.5'i kadardır. Bu oran; işçi sigorta primi %14, işveren payı %20,5, işçi işsizlik payı %1 ve işveren işsizlik payı %2 şeklindedir.

2023 yılında brüt asgari ücret 10.008 TL, net asgari ücret ise 8.506,80 TL şeklinde uygulanmaya başlamıştır. Günlük Sigorta Primine Esas Kazanç (SPEK) matrahının alt sınırı yani günlük asgari ücret sigorta primi 333,60 TL, günlük olan SPEK matrahının üst sınırı 2.502,00 TL, aylık SPEK matrahının alt sınırı yani aylık asgari ücret sigorta primi 10.008 TL ve aylık SPEK üst sınırı 75.060 TL olarak belirlenmiştir. 70.060 için SGK tavan 2023 rakamı da denilebilir.

2023 yılında geçerli olan brüt asgari ücret tutarı 10.008,00 TL olması sebebiyle SGK primi işveren payı; 1551 Lira 24 Kuruş olarak hesaplanır. İşverenin ödemekle yükümlü olduğu işsizlik tutarı ise asgari ücrette 200.16 TL’dir.

YENİGÜN HABER MERKEZİ