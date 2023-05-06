İlk albümü “şehirler boyunca aklımdaydın”ı yayınladıktan 7 ay sonra yeni bir şarkı ile geri dönen Artıktay, sözü müziği kendisine ait olan “Sar’altınım”ın prodüktörlüğünü ise Kerem Çakıroğlu’na emanet etti.

Güncel Gürsel Artıktay, Hatay’da annelerin evlatlarına kıymetlim anlamında söylediği “Sar’altınım” adını verdiği şarkıyı şu sözlerle dile getiriyor: “Sar’altınım”, sadece müziğe dair bir anlatımın yanında (belki de çoğunlukla) bugüne dair telaşları, utanmaktan ve usanmaktan çok daha fazlasının hak edildiği bir yarının umudunu taşımaktadır. Duyarsızlaşmadan gerçeklerin görülebildiği, kendi gibi olmayana düşmanca bakılmadığı ve yıkanlardan kurtulunan bir geleceğin şarabını gözü kapalı içenlerin şerefine ve onuruna yakılan bir ağıttır.”

Güncel Gürsel Artıktay, yeni şarkısı “Sar’altınım”ı Fade Out müzik yapımcılığında ve Sony Music Türkiye dağıtımıyla sevenleriyle tüm dijital platformlarda yayında.