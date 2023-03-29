Bipolar bozukluğun bahar döneminde alevlenme dönemine girme eğiliminde olduğunu belirten Şen, bu dönemde dikkatli olunması gerektiğini kaydetti. Dr. Firdevs Seyfe Şen, ülkemizde hastalığa yönelik damgalamanın maalesef hastaların sağlık hizmetlerine ulaşmasını engellediğini, erken tanı ve etkili tedavi almalarını aksattığına dikkat çekti.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Firdevs Seyfe Şen, 30 Mart Dünya Bipolar Günü’ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Van Gogh’un doğum gününde kutlanıyor

30 Mart Dünya Bipolar Günü’nün tüm dünyada kendisinin de muhtemel bipolar bozukluğu olan ünlü ressam Vincent Van Gogh’un doğum gününde kutlandığını belirten Dr. Firdevs Seyfe Şen, “Bu özel günün kutlanması ile birlikte dünya çapında farkındalık yaratmak, toplumsal damgalamayı yok etmek gibi hedeflerin yanında uluslararası iş birliği ile hastalık konusunda duyarlılığı ve eğitimi arttıracak faaliyetleri dünyadaki tüm halklara sunmak amaçlanmaktadır.” dedi.

Duygusal iniş çıkışlarla giden ruhsal bir bozukluktur

Bipolar bozukluğun yaşam boyu görülebilen ruhsal bir bozukluk olduğunu kaydeden Dr. Firdevs Seyfe Şen, “Eski ismiyle ‘manik depresif hastalık’ olan bipolar bozukluk, taşkınlık (mani) ya da çökkünlük (depresyon) dönemlerinin olduğu, duygusal iniş çıkışlarla giden, ara dönemlerde hastaların olağan ruh hallerine döndükleri fakat dalgalanmaların yaşam boyu görülebildiği bir ruhsal bozukluktur.” dedi.

Damgalama sağlık hizmetlerine ulaşımı engelleyebiliyor

Günümüz şartlarında bipolar bozukluğun başarılı bir şekilde tanınmakta ve etkili biçimde tedavi edilebildiğini ifade eden Dr. Firdevs Seyfe Şen, hastalığa yönelik damgalamanın tedaviye ulaşmada bir engel oluşturabildiğini belirterek şunları söyledi:

“Hastalığın yineleyici doğası hasta, hasta yakını ve sağlık çalışanları arasında sürekli bir iş birliğini gerektirmektedir. Tıpkı diyabet hastalığı ya da kalp hastalıkları gibi bipolar bozukluğun da bir tıbbi rahatsızlık olduğu bilinse de ülkemizde hastalığa yönelik damgalama maalesef hastaların sağlık hizmetlerine ulaşmasını engellemekte, erken tanı ve etkili tedavi almalarını aksatmaktadır. Dünya Bipolar Gününün kutlanmasına ön ayak olan Uluslararası Bipolar Vakfının (International Bipolar Foundation) Kurucusu ve Başkanı Muffy Walker duygularını şöyle dile getirmiştir: ‘Yaşamının büyük bölümünü bipolar bozuklukla geçiren oğlumun bir gün hastalığı nedeniyle yargılanmayacağı, kişilik özellikleri ve nitelikleriyle değerlendirileceğini hayal ediyorum. Dünya Bipolar Gününün bu hayalimi gerçekleştirmeme yardımı olacağına inanıyorum.’”

Bahar aylarına dikkat!

Bipolar bozukluğun bahar döneminde alevlenme dönemine girme eğiliminde olduğunu kaydeden Dr. Firdevs Seyfe Şen, “Bu nedenle dünya bipolar gününü kutladığımız bu günlerde hastaların ve hasta yakınlarının atak yönünden dikkatli olmaları gerekmektedir.”uyarısında bulundu.

Yoğun stres dönemlerinde alevlenebilir

Bipolar bozuklukta atakların mevsim geçişleri gibi yoğun stres dönemlerinde de alevlenebildiğine dikkat çeken Dr. Firdevs Seyfe Şen, “6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sadece deprem bölgelerini değil, ikincil travma ile tüm ülkemizi etkiledi. Böylesine büyük travmalar herkesi etkilerken bipolar bozukluk hastalarını daha ağır etkileyebilir ve alevlenmelere neden olabilir.” uyarısında bulundu.

Saatleri aksatılan ilaçlar alevlenmeye yol açabilir

Bipolar bozukluk tedavisi gören kişilerin oruçlarını tutmak için mutlaka doktorları ile görüşerek hareket etmelerini öneren Dr. Firdevs Seyfe Şen, “Ülke olarak maddi ve manevi çok ciddi sıkıntılar içinde olduğumuz günler yaşamaktayız. İçerisinde bulunduğumuz Ramazan ayı dilerim hepimize manevi huzuru getirir. Ancak unutulmaması gereken önemli bir durum bipolar gibi ciddi beyin kimyasını etkileyen bir hastalıkta tedavi için alınan ilaçlar oruç tutmayı bazen zorlaştırabilir. Oruçlu iken saatleri ciddi aksatılan ilaçlar alevlenmelere neden olabilir. Tıpta her hasta tek ve biriciktir. Bu nedenle Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirmek isteyen hastalarımızın mutlaka doktorları ile görüşmelerini ve kendi durumlarına göre hareket etmelerini öneriyoruz.” diye konuştu.

YENİGÜN HABER MERKEZİ