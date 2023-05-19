Biotinin Sağlığa Faydaları

-Merkezi sinir sisteminin düzgün çalışmasını sağlar.

-Saçların korunmasını sağlar.

-Kan şekeri düzeylerini normalleştirir ve diyabeti önlemeye yardımcı olur.

-Keratin üretiminde görev alarak; doku oluşumunu ve yenilenmesini destekler.

-Cilt sağlığını destekler. Cildin nem dengesini korumaya ve daha pürüzsüz bir cilt görünümüne yardımcı olur.

-Kötü kolestrolü düşürür.

-İyi kolestrolü artırarak kalp hastalıklarına karşı koruyucu etki gösterir.

Biotin İçeren Besinler Nelerdir?

Yeşil yapraklı sebzeler biotin içerir. Ispanak, semizotu, brokoli gibi yeşil yapraklı sebzelerde yüksek miktarda biotin bulunur.

Ayrıca somon balığı, kırmızı et, yumurta sarısı, domates, soğan, hardal ve ahududu da biotein içeren besinlerdir.

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