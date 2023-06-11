Bir sağlık çalışanı, BioNTech aşısı sonrası ortaya çıkan kalp ritim bozukluğu ve beyin sisi semptomları için 150.000 Avro tazminat talep ediyor. Almanya'da bu ve benzeri tazminat talepleri, toplamda 1 milyon Avro'ya kadar çıkıyor. Davaların büyük çoğunluğu BioNTech'e karşı açıldı, zira Almanya'da uygulanan 224 milyon aşı dozunun dörtte üçü, BioNTech tarafından Pfizer ile iş birliği içinde üretildi.

Bu tür yan etkilerin nadir olduğu belirtilse de, bazı yan etkilerin mevcut olduğu gösterildi. Ancak BioNTech, Covid-19 aşısının yan etkilerine dair iddiaların haksız olduğunu savunuyor. Firma, aşının güvenlik profilinin sürekli olarak izlendiğini ve dünya çapında 2,6 milyar dozdan fazla aşının uygulandığını belirtiyor.

BioNTech aleyhine bir karar verilmesi durumunda bile, aşı üreticilerini öngörülemeyen yan etkilere yol açmaları halinde yasal sorumluluktan büyük ölçüde koruyan AB kanunları sebebiyle firma, doğrudan ciddi bir mali zarar yaşamayacak. Ancak artan dava yükü, firmanın ek hukuk firmaları kullanmasını gerektirebilir. Eğer BioNTech, davaların önemli bir kısmını kaybederse, bu durum küresel bir tazminat davası akımını da başlatabilir.