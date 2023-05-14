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Medya, felsefe, siyaset bilimi çalışmaları olan Seven, akademisyendir. Kanada The University of Western’i bitiren, “Siyaset Bilimi” ve “Felsefe” yüksek lisansı yapan Seven, “Medya Çalışmaları” üzerine doktora yapmaktadır. 2012-2016’de Literatür Aktüel’de editörlük yapan Seven, Kanada Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) üyesidir.

İsrail'in İslami Cihad Hareketinin yönetici kadrosunu hedef aldığını savunarak, 9 Mayıs'ta başlayan ve Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 6'sı çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 33 kişi hayatını kaybetmiş, 32'si çocuk, 17'si kadın 93 Filistinli yaralanmıştı.

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Gazze Şeridi'ne 9 Mayıs'tan itibaren hava saldırıları düzenleyen İsrail ile Gazze'deki Filistinli gruplar arasında dün ateşkes sağlanmıştı.

İslami Cihad yöneticilerinin tamamını öldürdüklerini ifade eden Netanyahu, "İsrail Gazze 'deki denklemi değiştirdi. Gazze'de 17 İslami Cihad operasyon merkezini imha ettik. Füze depolarını bombaladık. Tanksavar füzeleri yok ettik." dedi.

İsrail merkezli Maarif gazetesine göre Netanyahu , hükümetin haftalık kabine toplantısında konuştu.