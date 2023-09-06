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Finansal trading platformu Binomo traderlar için özel etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Platform bu kapsamda son olarak 100.000 dolar ödül dağıtacağı Trading Titanları Turnuvası’nı başlattığını duyurdu.

Yatırımcılar finansal işlemlerinin yanı sıra çeşitli etkinlik ve turnuvalar aracılığıyla da gelir elde edebiliyor. Finansal trading platformu Binomo da kullanıcıları için bu doğrultuda yeni bir etkinlik başlattı. Platform, Trading Titanları adını verdiği turnuvayla en iyi traderlara toplamda 100.000 dolar ödül dağıtıyor.

Binomo’nun düzenlediği Trading Titanları Turnuvası’nın sonucunda başarılı olanları büyük ödüller bekliyor. 29 Eylül’e kadar devam edecek turnuvanın kazananı 50.000 dolarlık büyük ödülün sahibi oluyor. Binomo 2. ila 25. sıralar arasındaki diğer kazananlara ise toplamda 50.000 dolarlık ödül dağıtıyor.

Öte yandan Trading Titanları Turnuvası’nda en iyi 100 trader’a bir sonraki ayda düzenlenecek tüm turnuvalar için de ücretsiz katılım hakkı verilecek. Her pazartesi ise haftanın en iyi 25 trader’ı 100 dolar RFT ödüllendirilirken, aktif katılımcılara da T100 trading gücü verilecek.

Binomo’nun Trading Titanları Turnuvası’na VIP veya Prestij statüsünde olup başvuruda bulunan ilk 1000 trader katılabiliyor. Ayrıca katılımcıların VIP statüleri turnuva bittikten sonra da devam ediyor. VIP statüsüne sahip olanlar 75 trading varlığı, yüzde 200’e varan bonuslar, ayda yüzde 10 nakit iadesi ve Premium turnuvalara erişim gibi birçok avantajdan yararlanabiliyor.

Prestij seviyesindeki traderlar ise VIP’ye ek olarak yüzde 300’e varan bonuslar ve risk almayan işlemler için genişletilmiş sigorta gibi ayrıcalıklar sunuyor.