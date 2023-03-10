19 Nisan 1972’de Ankara’da doğan 50 yaşındaki Binnur Kaya Aslen Adanalıdır. 1995 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünü bitirdi.Hemen ardından İstanbul’a yerleşen Kaya, Ankara Sahnesi ve Karatahta isimli çocuk tiyatroları ve Bakırköy Belediye Tiyatrosunda çalıştı.İlk televizyon dizisi Kaynanalar’dır. Beşiktaş Kültür Merkezi oyuncu kadrosuna katıldı. 2007-2008 sezonunda Avrupa Yakası adlı komedi türündeki dizinin kadrosuna dahil oldu.
Filmografisi
Sinema
1998 Kaçıklık Diploması
2000 Muhallebicinin Oğlu
2000 Abuzer Kadayıf
2003 İnşaat
2005 Babam ve Oğlum
2006 Hayatımın Kadınısın
2006 Küçük Kıyamet
2009 Vavien
2013 Mutlu Aile Defteri
2014 Şarkı Söyleyen Kadınlar
2017 Sen Kiminle Dans Ediyorsun?
2018 Bizi Hatırla
2019 Cinayet Süsü
2021 Azizler
2021 Sen Ben Lenin
Televizyon
1996 Kaynanalar
1997 Baba Evi
1998 Dış Kapının Mandalları
1998 Tele Dadı
1999 Çarli
2000 Güneş Yanıkları
2001 Benimle Evlenir Misin?
2001 2000-2002 Bir Demet Tiyatro
2003 Hadi Uç Bakalım
2003 7 Numara
2003 Bekârlar
2004-2007 Yabancı Damat
2007 Kavak Yelleri – Konuk oyuncu
2007 Karayılan
2007-2009 Avrupa Yakası
2010 Türk Malı
2011 Muhteşem Yüzyıl – Konuk oyuncu
2013-2015 Aramızda Kalsın
2015 Analar ve Anneler
2017 Bu Sayılmaz
2019 Zengin ve Yoksul
2020-2022 Kırmızı Oda
2020 Doğduğun Ev Kaderindir Konuk oyuncu
2021-2022 Masumlar Apartmanı
2022- Güzel Günler
Tiyatro
1999 Kadınlar Koğuşu
1999 Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası
1999 Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?
2016 Bana Bir Şeyhler Oluyor
2016 Kozalar
2019 Damdaki Kemancı
2019 Vahşet Tanrısı
Ödülleri
-Avrupa Yakası
*5. Altın Kelebek Ödülleri: En İyi Kadın Komedi Oyuncu Ödülü (15 Mayıs 2008)
*Medya Oscarları (Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği): Yılın Kadın Oyuncu Ödülü (24 Şubat 2009)
Vavien
*42. SİYAD Ödülleri: Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu Performansı – Vavien – 2009
*3. Yeşilçam Ödülleri: En İyi Kadın Oyuncu Ödülü – Vavien – 2009
-Aramızda Kalsın
*41. Magnum Altın Kelebek Ödülleri: En İyi Kadın Komedi Oyuncusu – Aramızda Kalsın – 2014
*MGD Altın Objektif Ödülleri: En İyi Kadın Oyuncu (Komedi) Ödülü – 2014
-Kırmızı Oda
*Golden Palm Awards: Yılın Kadın Dizi Oyuncusu – Kırmızı Oda – 2021
-Diğer
*8. Sinema Burada Festivali: Genç Oyuncu Ödülü (2008)