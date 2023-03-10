19 Nisan 1972’de Ankara’da doğan 50 yaşındaki Binnur Kaya Aslen Adanalıdır. 1995 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünü bitirdi.Hemen ardından İstanbul’a yerleşen Kaya, Ankara Sahnesi ve Karatahta isimli çocuk tiyatroları ve Bakırköy Belediye Tiyatrosunda çalıştı.İlk televizyon dizisi Kaynanalar’dır. Beşiktaş Kültür Merkezi oyuncu kadrosuna katıldı. 2007-2008 sezonunda Avrupa Yakası adlı komedi türündeki dizinin kadrosuna dahil oldu.

Filmografisi

Sinema

1998 Kaçıklık Diploması

2000 Muhallebicinin Oğlu

2000 Abuzer Kadayıf

2003 İnşaat

2005 Babam ve Oğlum

2006 Hayatımın Kadınısın

2006 Küçük Kıyamet

2009 Vavien

2013 Mutlu Aile Defteri

2014 Şarkı Söyleyen Kadınlar

2017 Sen Kiminle Dans Ediyorsun?

2018 Bizi Hatırla

2019 Cinayet Süsü

2021 Azizler

2021 Sen Ben Lenin

Televizyon

1996 Kaynanalar

1997 Baba Evi

1998 Dış Kapının Mandalları

1998 Tele Dadı

1999 Çarli

2000 Güneş Yanıkları

2001 Benimle Evlenir Misin?

2001 2000-2002 Bir Demet Tiyatro

2003 Hadi Uç Bakalım

2003 7 Numara

2003 Bekârlar

2004-2007 Yabancı Damat

2007 Kavak Yelleri – Konuk oyuncu

2007 Karayılan

2007-2009 Avrupa Yakası

2010 Türk Malı

2011 Muhteşem Yüzyıl – Konuk oyuncu

2013-2015 Aramızda Kalsın

2015 Analar ve Anneler

2017 Bu Sayılmaz

2019 Zengin ve Yoksul

2020-2022 Kırmızı Oda

2020 Doğduğun Ev Kaderindir Konuk oyuncu

2021-2022 Masumlar Apartmanı

2022- Güzel Günler

Tiyatro

1999 Kadınlar Koğuşu

1999 Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası

1999 Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?

2016 Bana Bir Şeyhler Oluyor

2016 Kozalar

2019 Damdaki Kemancı

2019 Vahşet Tanrısı

Ödülleri

-Avrupa Yakası

*5. Altın Kelebek Ödülleri: En İyi Kadın Komedi Oyuncu Ödülü (15 Mayıs 2008)

*Medya Oscarları (Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği): Yılın Kadın Oyuncu Ödülü (24 Şubat 2009)

Vavien

*42. SİYAD Ödülleri: Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu Performansı – Vavien – 2009

*3. Yeşilçam Ödülleri: En İyi Kadın Oyuncu Ödülü – Vavien – 2009

-Aramızda Kalsın

*41. Magnum Altın Kelebek Ödülleri: En İyi Kadın Komedi Oyuncusu – Aramızda Kalsın – 2014

*MGD Altın Objektif Ödülleri: En İyi Kadın Oyuncu (Komedi) Ödülü – 2014

-Kırmızı Oda

*Golden Palm Awards: Yılın Kadın Dizi Oyuncusu – Kırmızı Oda – 2021

-Diğer

*8. Sinema Burada Festivali: Genç Oyuncu Ödülü (2008)

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