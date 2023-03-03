Mekânları cennet olsun. Ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Devlet ve Millet el ele vererek inşallah yaralarımızı birlikte saracağız. Asrın felaketini yaşadık. Afetten sağ kurtulan vatandaşlarımızın hızlıca toparlanması, sosyal hayatın içinde olması için elimizden gelen tüm imkânları seferber ediyoruz” dedi. Başkan Öztekin; Yeşilce Mahallesi esnafı Harun Aksoy’un depremde hayatını kaybeden yakınlarına, Adıyaman’da hayatını kaybeden Merhum İdris Talha’nın ailesine, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremde annesi ve babasını kaybeden Ayşe Nacar’a, Gürsel Mahallesi'nde yaşayan ve depremde yaralanan Nazir Akgül’e, Diyarbakır'da yaşanan depremde şehit olan Polis Özel Harekât Sümbül Özkan ve eşi Piyade Astsubay Mustafa Özkan’ın annesi Hülya Yıldız ve ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi