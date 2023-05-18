Bingöl Meslek Lisesi öğrencileri, 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında okulun döner sermayesi için 3,5 milyon lira gelir elde ederek ailelerine destek oluyorlar. Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bu uygulama, öğrencilerin teorik bilgilerini pratik becerilere dönüştürmelerini ve endüstri ile yakından ilgili bir ortamda çalışmalarını sağlıyor. Motor teknolojileri, inşaat teknolojileri, sıhhi tesisat teknolojisi, iklimlendirme alanlarında edindikleri becerileri gerçek projelerde uygulama fırsatı buluyorlar.

Sonuç olarak, kendi mesleklerinde pratik deneyime sahip olarak işgücüne girmeye daha iyi hazırlanıyorlar.

Öğrencilerin elde ettiği gelir, okulun ihtiyaçlarını karşılamak ve eğitim kalitesini artırmak için kullanılan okul döner sermayesine aktarılır. Ayrıca öğrenciler bu gelirden gelir elde ederek ailelerine maddi olarak destek olmaktadırlar. Bu durum öğrencilerin sorumluluk duygusunun gelişmesine yardımcı olduğu gibi ailelerinin üzerindeki maddi yükü de hafifletmektedir.

Şehit Zafer Kurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, üç alanda başlattığı döner sermaye ile öğrencilerinin okul giderlerini karşılamalarını ve piyasada nitelikli profesyoneller olmalarını sağlıyor.

Şehit Zafer Kurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Murat Sözer, bu yılki hedeflerinin 4 milyon lira ciroya ulaşmak olduğunu belirtti.

Geri dönüşüm sektörüne aktif olarak katıldıklarına vurgu yapan Müdür Sözer, “2018 yılında eğitim faaliyetlerimize başladık ve şu anda beşinci yılımıza giriyoruz. Okulumuzun açılışı ile 2021 eğitim öğretim yılında döner sermayemizi faaliyete geçirerek çevremizi geliştirmek için faaliyete geçirdik. Öğrencilerin bilgi ve becerilerini kazandırarak piyasa koşullarına hazırlıyoruz. Gerek motorlu taşıt teknolojisi, gerek inşaat teknolojisi, gerekse tesisat teknolojisinde döner sermayemizi devreye soktuk. 1,5 yıllık sürede 3,5 milyon lira ciro elde ettik" diye konuştu.