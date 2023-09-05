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Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonunda, 25 kilo 530 gram esrar ve skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir ihbar sonucunda uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu kapsamında çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen noktalara düzenlediği operasyonda, 20 kilogram 604 gram toz esrar ve 4 kilo 926 gram skunk ele geçirdi.

Operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı.