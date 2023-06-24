Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarına göre Bingöl ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonucunda elde edilen puanlar ve dilimlerdir. Bingöl ilindeki öğrenciler ve velileri, bu bilgileri tercih sürecinde değerlendirerek en uygun liseleri seçebilirler.

Bingöl Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri

Okul Adı Okul Türü Pansiyon

Durumu Yabancı

Dili Taban

Puanı Yüzdelik Dilim

2022 Yüzdelik Dilim

2021 Bingöl / Merkez / Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Bingöl Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 440,83 3,88 5,55 Bingöl / Merkez / Karşıyaka Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 411,45 8 12,08 Bingöl / Genç / Genç Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 371,34 15,48 – Bingöl / Merkez / Yunus Emre Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 364,82 16,92 19,08 Bingöl / Merkez / 15 Temmuz Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 363,90 17,13 22,47

Bingöl / Merkez / Cumhuriyet Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 353,95 19,49 23,76 Bingöl / Merkez / 60. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon(Kız) İngilizce 351,13 20,18 23,86 Bingöl / Genç / Genç Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 324,66 27,64 – Bingöl / Solhan / Sabiha Bahçıvan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 309,28 32,8 27,61 Bingöl / Merkez / Bingöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 299,86 36,31 40,8 Bingöl / Solhan / Solhan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 255,17 57,28 40,96

Bingöl ilindeki liselerin 2023 taban puanları ve yüzdelik dilimleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Bu bilgiler, öğrencilerin tercih sürecinde yol gösterici olacak niteliktedir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Bingöl Fen Lisesi, 440,83 taban puanıyla fen alanında başarılı öğrencilere eğitim imkanı sunmaktadır. Karşıyaka Anadolu Lisesi ise 411,45 taban puanıyla tercih edilebilecek diğer bir okuldur. Genç Fen Lisesi, Yunus Emre Anadolu Lisesi, 15 Temmuz Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Cumhuriyet Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi de öğrencilere farklı eğitim programları sunmaktadır.

Bingöl ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrencilerin tercih yaparken dikkate almaları gereken önemli bir faktördür. Öğrenciler, kendi yeteneklerine, ilgi alanlarına ve hedeflerine uygun olan liseleri seçerek geleceklerini şekillendirebilirler.

Bingöl ilindeki liselerin 2023 taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrenciler ve aileleri için önemli bir kılavuz niteliğindedir. Bu verilere göre tercih yapmak, öğrencilerin eğitim hayatlarında doğru adımlar atmalarını sağlayacaktır. Tüm öğrencilere tercih sürecinde başarılar dileriz.

Yukarıda yer alan bilgiler, 2023 LGS sonuçlarına dayanmaktadır. Öğrenciler ve aileleri için kesin ve güncel bilgilere ulaşmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi ve Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün duyurularını takip etmek önemlidir