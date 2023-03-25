Dernekten yapılan açıklamada 500 kişilik Vefa Grubu gönüllüsüyle Malatya’daki depremzedelere ilaç, gıda, battaniye, ısıtıcı ve kıyafet yardımı yapıldığı duyuruldu. Gençlik ve Eğitim Derneği Genel Başkanı Ahmet Bayduz depremin ilk gününden bu yana 500 kişilik gönüllü ekipleriyle sahada yardım çalışmaları yürüttüklerini söyledi. Yardım faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Bayduz şunları söyledi: “İki Seyyar Eczane Aracı ile depremin ilk gününden itibaren Malatya ve ilçelerinde ilaç dağıtımı gerçekleştirdik. Sosyal medya aracılığı ile çağrı merkezimize ulaşan herkese bulunduğu konuma kadar ilaçlar ulaştırıldı. Gönüllü sağlık ekibimiz depremin ilk gününden itibaren aktif bir şekilde görev aldı. İl dışından ayarlanan özel cenaze aracı ile definlerini şehir dışında veya ilçelerde gerçekleştirmek isteyenlere hizmet verdik. Yoğun kar yağışının olduğu depremin ilk günü ulaşabildiğimiz herkese battaniye, gıda ve suyu ulaştırdık.”

20 BİN ÜYESİ VAR

Derneğin 20 binden fazla üyesi olduğunu belirten Bayduz, “Gençlik ve Eğitim Derneği’nin merkezi Malatya olup 20 binden fazla üyesi ve 25 üniversite de öğrenci topluluğu ve kulübü bulunuyor.. Dernek olarak yardım projeleri, sosyal sorumluk projeleri, meslek edindirme kursları gibi birçok alanda bine yakın proje gerçekleştirdik. Gençlik ve Eğitim Derneği'nin en büyük amaçlarından biride toplumu birbirine kaynaştırmak, toplumu birbirine yakınlaştırmak, ön yargı dan uzak ve setleri yıkan bir sivil toplum kuruluşu olmasıdır” ifadelerini kullandı. (YHM)