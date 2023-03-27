Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un Oynadığı Aile dizisi; kimi izleyici tarafından beğenildi, kimileri ise enerjileri uymuyor dedi. Serenay çok güzel bir kadın, aynı şekilde Kıvançta çok yakışıklı ama aralarında uyum yok, auraları uymuyor diyenler oldu. Kimileri de aksine çok yakıştırdılar. Bazı izleyici ise Kıvanç'ın yanına hala Beren Saat'i istedi. Asıl önemli konu dizideki karakterlerin dengeli olmayan psikolojileri. Bunun toplumumuzda da aynı örnekleri olduğu söyleniyor. Günlük stres, iş stresi, trafik, yaşam kaygıları, ihanetler derken bardak doldu taştı. İnsanın taşıyacağı yük aşıldı deniyor. Aslında kimsenin kimseyle kişisel bir sorunu yok, herkes kendi içinde savaş veriyor ve bu savaş sonucu tahammül eşiğimizin düştüğü söyleniyor. Dizide de bu konu dikkati çekti. Hatta bu hastalıkların özelliklerini çekici bulanlar bile olmuş. İnsan ilişkilerine dengeli olmayan psikolojinin ne kadar zarar verdiğini, ne kadar doğru iletişim sorunu yaşadığımızı görüyoruz. Güne erken kalkmanın , dengeli beslenmenin ve her gün bir saat yürüyüş yapmanın sağlığımıza daha iyi geleceği uzman psikologlar tarafından söyleniyor. Derin bir nefes almanın her şeyden önce kaygıları dile getirip nazikçe konuşmanın, içe sıkışmış öfkeyi dizginleyeceği söyleniyor. ''İçine atma nazikçe dışa vur'' sloganı ile dile getiriliyor.