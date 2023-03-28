Dünyanın lider blokzincir ekosistemi ve kripto para altyapısı sağlayıcısı Binance, dünyanın en heyecan verici motorsporu olan Formula 1’in Azerbaycan’da gerçekleşecek olan etabına 2 kullanıcısını götürecek. Kampanya kapsamında Binance kullanıcılarından en çok referans getiren ve referansları en fazla alım satım hacmi elde eden 2 kullanıcı, konaklama ve seyahat dahil Formula 1 deneyimini 28-30 Nisan tarihleri arasına Azerbaycan’da yaşayacak. Ayrıca bir Binance kullanıcısı da 15 ALPINE tokeni kazanma fırsatı elde edecek.

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