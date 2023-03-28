Dünyanın lider blokzincir ekosistemi ve kripto para altyapısı sağlayıcısı Binance, dünyanın en heyecan verici motorsporu olan Formula 1’in Azerbaycan’da gerçekleşecek olan etabına 2 kullanıcısını götürecek. Kampanya kapsamında Binance kullanıcılarından en çok referans getiren ve referansları en fazla alım satım hacmi elde eden 2 kullanıcı, konaklama ve seyahat dahil Formula 1 deneyimini 28-30 Nisan tarihleri arasına Azerbaycan’da yaşayacak. Ayrıca bir Binance kullanıcısı da 15 ALPINE tokeni kazanma fırsatı elde edecek.
Formu doldur, kampanyaya katıl!
24 Mart-30 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek olan etkinlik için katılım formunu dolduran Binance kullanıcıları, referans kodu oluşturmalarının ardından en az 2 arkadaşını Binance'e davet etmeleri gerekiyor. Davet edilen kişiler ise kişi başı en az 15 USDT değerinde spot alım-satım işlemi gerçekleştirirse, kampanya kapsamında ödül için değerlendirmeye alınıyor. Bu aşamadan sonra ise en fazla başarılı referans getiren ve referansları en fazla alım satım hacmi elde eden kullanıcılar tespit edilecek. Ardından da Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'ine gitmeye hak kazanan 2 yolcu belirlenecek. Azerbaycan'a gitmeye hak kazanan kullanıcılar, en güzel Formula 1 pistlerinden olan Azerbaycan Bakü pistinin Icheri Sheher bölümünde yer almak üzere biletini alacak ve antrenman turlarıyla birlikte yarışı izleyebilecek. Kullanıcılar bu kapsamda 28.04.2023-30.04.2023 tarihleri arasında Bakü şehir merkezindeki bir otelde 2 gecelik olmak üzere, tek kişilik konaklama fırsatını yakalayacak. Binance Türkiye'nin sunduğu bu heyecan verici kampanyanın detaylarına binance.com.tr’de yer alan linkten ulaşılabiliyor.