dünyanın her yerindeki kullanıcılar, Binance Charity girişimlerinden biri aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine kripto para bağışlama fırsatı elde edebilecekler. Paylaşım ruhuna uygun olarak toplam 500.000 USD’nin üzerinde ödül dağıtılacak. Tüm güncelleme ve etkinlikler ise #ExchangeWithKindness hashtagi ile paylaşılacak.

Dünyanın lider blokzincir ekosistemi ve kripto para altyapı sağlayıcısı Binance, 22 Mart tarihinde başlayacak olan Ramazan ayını en özel biçimde geçirmeye hazırlanıyor. Ay boyunca önemi daha da ortaya çıkan hayırseverlik, nezaket ve topluluk desteği gibi değerleri bünyesinde barındıran bir yapı olarak faaliyetlerine devam eden Binance, Ramazan ayında da farklı etkinliklere ve ödül dağıtımlarına devam edecek. Bu kapsamda 22 Mart'tan 4 Nisan'a kadar, 14 gün boyunca her gün ödüllerle dolu topluluk girişimleri ve aktiviteler yapılarak kullanıcılara ikramiye, kupon ve hediye yoluyla katkı sağlanılması hedefleniyor.

Yardımlaşma Binance farkıyla yaşanacak

#ExchangeWithKindness hashtagi ile gerçekleşecek olan Binance’ın Ramazan takvimindeki hayır işleri kapsamında ilk olarak 25 Mart tarihinde kripto bağışları gerçekleşecek. Bu doğrultuda dünyanın dört bir yanındaki Binance kullanıcıları, Binance Charity girişimlerinden biri aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine kripto bağışlayabilecek. Ramazan ayının 11. Günü olan 1 Nisan’da ise “Bir İyilik Yap” meydan okumasıyla iyilik önerileri teşvik edilecek ve en iyi fikrin gerçekleşmesine yardımcı olmak adına 3000 USD (BNB olarak) ödül sunulacak. Ayrıca Binance’ın düzenlediği yiyecek kutusu bağışları, sahil temizliği gibi bazı Ramazan girişimlerinin videoları da paylaşılacak.

Günlük Etkinlikler: Değeri 500.000 USD'nin üzerinde ödüller

Binance, hayırseverlik çalışmalarının yanı sıra Ramazan takvimindeki diğer günler için de farklı etkinlikler hazırladı. Bu doğrultuda 22 Mart'tan 4 Nisan'a kadar, aralarında Hediye Kartı, Academy ve NFT'nin de bulunduğu birden fazla Binance ekibinden bir dizi ödül aktarılacak. Toplamda ise 14 günlük etkinlikler boyunca sunulan farklı ödül havuzları veya hediyeler 500.000 USD'yi aşacak.

Ramazan takvimi kapsamında çalışma şekline göre her gün yalnızca bir etkinlik açık olacak ve yeni etkinlik ancak bir sonraki gün başlayacak. Örneğin, ilk etkinlik 22 Mart'ta, ikincisi 23 Mart'ta, üçüncüsü 24 Mart'ta olacak. Fakat üç etkinlik, 22 Mart'tan 4 Nisan'a kadar herkese sürekli olarak açık kalacak. Bu üç etkinlikte şunlar yer alıyor:

Günlük Gizemli Kutular: Ücretsiz bir hediye kutusu almak için günlük olarak giriş yapılabiliyor.

Lite Referans Kampanyası: Kullanıcılar arkadaşlarını Binance’a davet edebiliyor ve hem kendileri hem davet edilen arkadaşları ödül kazanabiliyor.

Telegram Günlük Bilmece: Bilmeceler doğru cevaplanarak ödüller kazanılabiliyor.

Takvim devam ederken herhangi bir günde bu etkinliklerden biri tamamlanırsa, her bir etkinlik için belirlenen ödüller hüküm ve koşullara tabi olmak kaydıyla paylaşılabiliyor.

Topluluk Oyunları Günü 14 Nisan’da!

Binance, Ramazan takvimi süresince, özel hashtag'i #ExchangeWithKindness ile birlikte güncelleme ve etkinlikler yayınlamaya devam edecek. Bu nedenle hashtag'i kullanarak sosyal medya aracılığıyla Binance küresel topluluğunda yer almak ve Twitter hesabının takip edilmesi , yeniliklerden haberdar olmak adına önem arz ediyor. Ayrıca Ramazan takviminin 14. günü olan 4 Nisan tarihinde, sosyal medyada kripto topluluğunun favori KOL'leriyle ödüllü bir Topluluk Oyunları Günü düzenlenecek.

Binance CEO’su CZ ile özel bir soru-cevap etkinliği

Binance’ın Ramazan takviminde bir de süper buluşma gerçekleşecek. Bu kapsamdaki etkinlikte, Binance CEO'su CZ ile özel bir soru-cevap etkinliği de dahil olmak üzere Binance'in yönetici ekibinden konuşmacılar yer alacak. Devlet İlişkileri ve Politikadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Joanne Kubba'nın ev sahipliğinde düzenlenen bu çevrimiçi etkinlikte, Avrupa ve MENA Bölge Başkanı Richard Teng, Asya Bölge Başkanı Gleb Kostarev ve Ürün Geliştirme Başkanı Mayur Kamat içgörülerini paylaşacak. Buluşmanın, Ramazan takviminin başlangıcı olan 22 Mart (1. Gün) saat 15:00'te (TSİ) başlaması planlanıyor.

Fananees NFT'lerine özel erişim sunulacak

Ramazan’ın ikinci günü olan 23 Mart'ta ise Binance NFT ile MENA'nın önde gelen medya grubu MBC Group arasındaki özel iş birliği sayesinde Fananees NFT drop'una özel erişim sunulacak. Fananees Genesis Koleksiyonu, MBC'nin en popüler Ramazan karakterlerini dijital koleksiyonların heyecan verici dünyasına taşıyor ve kullanıcıların özel deneyimlere ulaşabilmesini sağlıyor. Binance, şükrün ve hayırseverliğin daha da öne çıkması gerektiği Ramazan ayındaki etkinliklerle ilgili bilgileri blog sayfasında paylaşmaya devam edecek. Sosyal medya takibinin yanında, tüm etkinliklerle ilgili bildirim almak için Binance’ın Ramazan takvimi giriş sayfasına kayıt olunabiliyor.