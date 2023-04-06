180 ülkede 120 milyon kullanıcıya sahip olan Binance, kriptonun gelişiminde ve yaygınlaşmasındaki öncü rolüne devam ederken blokzincir teknolojisi ve Web3 konusunda önemli adımlar atmayı da sürdürüyor. Binance bu kapsamda blokzincirin toplumun yararına kullanılacağı yeni alanlar buluyor ve geliştirmeler yapıyor. Eğitimi destekleyen ve finansal okuryazarlığın gelişimine katkıda bulunan Binance Akademi, sektör analizlerinin yapıldığı Binance Research, inovatif fikir ve projelerin fonlandığı Binance Labs, sosyal sorumluluk ve gönüllülük insiyatiflerinin gerçekleştiği Binance Charity gibi birçok alanda girişimler yer alıyor.

Dünyanın lider blokzincir ekosistemi ve kripto para altyapı sağlayıcısı Binance, blokzincir teknolojisinin avantajlarını kullanıcılarına yaşatırken paranın özgürlüğünün gelişimi için de faaliyetlerini sürdürüyor. Blokzinciri hayatın içine dahil etmek için ürün ve hizmetler geliştiren Binance, eş zamanlı olarak kriptonun gelişiminde ve yaygınlaşmasında da öncü bir rol üstleniyor. Bugüne kadar yaptığı çalışmalarla yakın geleceğin teknolojisi olan Web3 konusunda önemli adımlar atan ve aynı zamanda finansal okuryazarlıkla da geniş kitleleri bilinçlendirmeye devam eden Binance, dünya çapında pek çok oluşuma ve girişime imza atarak milyonlarca insana dokundu.

Kullanıcılar Binance’ın merkezinde yer alıyor

180 ülkede 120 milyon kullanıcıya sahip olan Binance, ilk günden bu yana kullanıcı odaklı bir vizyonla başlattığı paranın özgürlüğü yaklaşımını pekiştirecek çalışmalar gerçekleştiriyor. Güçlü bir finansal yapıya sahip olan Binance, 2017 yılında kurulmasının ardından Ocak 2018 itibariyle işlem hacmi açısından dünyanın en büyük kripto para borsası oldu. “Kullanıcı güvenliği”ni en önemli unsur olarak gören Binance’in kullanıcıları yapılan işin tam merkezinde yer alıyor. Binance’in kullanıcılarının güvenliğini sağlamak adına devreye aldığı “Kullanıcılar için Güvenlik Varlık Fonu” (SAFU) son derece önem taşıyor. SAFU, Binance kullanıcılarını olağanüstü durumlarda korumak için 2018’de oluşturulan acil durum sigorta fonu işlevini üstleniyor. Bugün ise SAFU’nun büyüklüğü 1 milyar dolara erişti.

Ekosistemin her alanına yatırım yapıyor

Sadece bir kripto varlık borsasından ibaret olmayan Binance, inşa ettiği blokzincir ekosistemine her geçen gün yatırım yapıyor. Bu kapsamda Binance, blokzincir teknolojisini toplumun yararına kullanabilecek yeni alanlar bulmaya ve geliştirmeler yapmaya devam etmeyi amaçlıyor. Eğitimi destekleyen ve finansal okuryazarlığın gelişimine katkıda bulunan Binance Akademi, sektör analizlerinin şeffaf bir biçimde yapıldığı Binance Research, inovatif fikir ve projelerin fonlandığı Binance Labs, sosyal sorumluluk ve gönüllülük inisiyatiflerinin gerçekleştiği Binance Charity gibi birçok alanda girişimler yer alıyor.

Web3’ün gelişimine ve yeni iş alanlarına katkı sağlıyor

180’den fazla ülkede Web3 ve blokzincirin hayatlara etkilerinin nasıl olacağını anlatan Binance, finansal gelecekte yer alacak teknolojileri daha fazla sayıda insanın tanıması ve kendini bu alanda geliştirmek isteyenler için birçok etkinlik düzenliyor. Devreye alınan mentorluk programlarıyla da kadınların kripto dünyasına sadece yatırımcı olarak katılması değil, aynı zamanda bu alanda iş bulmalarına yönelik eğitimlerle de fark yaratılıyor.

Angel ve genç topluluklar blokzinciri sevdiriyor

Binance toplulukları dünyanın her yerinde üniversite etkinlikleri ve öğrenci topluluklarıyla bir araya geliyor. Binance bünyesinde yer alan Binance Angel gönüllüleri ise blokzincir ekosisteminin en aktif toplulukları arasında yer alıyor.