Blokzincir teknolojisine liderlik etmeye devam eden Binance, kripto para altyapı sağlayıcısı kimliğiyle de sektörü güçlendirmeye yönelik adımlar atmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Binance, kripto dünyasında güvenli bir büyüme için düzenleme ve uyumun önemini, yaptığı çalışmalarla ortaya koyuyor. Özellikle belirsiz alanların netleşmesi konusunu misyon edinen Binance, son 2 yıl boyunca gerçekleştirdiği uyum uygulamaları ve kullanıcı koruma girişimleriyle güvenliğin ve uyumun en yüksek seviyede tutulmasını sağladı.

Kripto dünyasının temelinde merkeziyetsizlik olduğu ve bu sebepten ötürü küresel düzenlemelerin olmaması gerektiği yönünde görüş belirtenlerin aksine, Binance bu eğilimi değerli görüyor. Dolayısıyla finans piyasalarında faaliyet gösteren düzenleyici kuruluşlar ve devlet nezdinde olan kurumların kripto dünyasına yönelik ilgi ve katılımları, Binance dünyasında olumlu gelişmeler olarak değerlendiriliyor. Binance Kurucusu ve CEO’su CZ ise bu gelişmeleri, "Sektör için net ilkeler henüz ortada yokken kullanıcılarımızın çıkarlarına öncelik vermek için Binance'in standartlarını her zaman en yüksek seviyede tuttuk. Bu da dünyanın dört bir yanındaki düzenleyicilerle paylaştığımız ortak bir hedef " şeklinde değerlendiriyor.

Son 2 yıldaki müthiş büyümeyle güvenlik daha da önem kazandı

Özellikle pandemi sonrasında 2021 yılıyla birlikte, blockchain ekosistemi ve kripto dünyasının büyümesinde Binance önemli bir rol oynadı. Dijital varlıklar sektörünün üstün bir performans sergilediği 2021 yılında kriptonun piyasa değeri 3 trilyon doları aştı. Merkeziyetsiz finans da dahil olmak üzere blockchain tabanlı uygulamalar, bireysel ve kurumsal yatırımcıların ilgisini daha da çekti. Bu gelişmelere paralel olarak düzenleyici kurumların netlik isteklerine, Binance da yaptığı çalışmalarla katkı sağladı. Binance’ın bu çalışmaları arasında şu başlıklar öne çıkıyor:

Daha fazla uyum

Binance, uluslararası uyum ekibini ve danışma kurulunu 2021 yılında %500 büyüttü.

Ulusal siber adli tıp ve eğitim ittifakına katıldı

Binance; siber suçlar, fidye yazılımları ve terörün finansmanına karşı mücadele taahhüdünü daha da güçlendiren bir girişimin içerisinde yer aldı. Bu kapsamda Binance, 2022 yılının Ocak ayında siber suç tehditlerini belirlemeye, doğrulamaya, engellemeye ve etkisiz hale getirmeye odaklanan, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Ulusal Siber Adli Tıp ve Eğitim İttifakına (NCFTA) blockchain ve kripto para sektöründen katılan ilk isim oldu.

Binance vergi beyan aracı devreye alındı

Binance, yakın zamanda kullanıcılarının kripto faaliyetlerini kolayca takip etmesine ve ülkelerindeki düzenleyici kurumların belirlediği yükümlülükleri yerine getirmesine olanak tanıyan yeni bir API aracını kullanıma sundu.

Devlet ve emniyet teşkilatı desteği

Resmi kurumlar ve emniyet teşkilatlarının bilgi taleplerini karşılamak için yararlanılabilecek bir emniyet teşkilatı talep sistemini uygulamaya koydu.

Varlık acil durum fonunu oluşturdu

Binance, olağan dışı durumlarda kullanıcıları korumak için SAFU olarak da bilinen güvenli bir fona sahip ilk kripto para borsalarından biri olarak öne çıkıyor. Kullanıcılar için Güvenli Varlık Fonu, 29 Ocak 2022 tarihindeki açılış fiyatına göre 1 Milyar USD değerine sahip olmasıyla önem kazandı.

Dolandırıcılıkla mücadele ve siber suçluları yakalama taahhüdü

Binance'in küresel kripto ekosisteminin güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde büyümesini sağlama taahhüdü, farklı fidye yazılımı ve dolandırıcılık türleriyle mücadele etmeyi içeriyor.

Kullanıcılara yol haritası sunuyor

Binance’ın yayınladığı Kripto Kullanıcılarının 10 Temel Hakkı makalesi ise sektörün daha sağlıklı bir şekilde büyümesi ve ve kripto piyasalarının küresel açıdan daha da geliştirilmesi adına yol gösterici olması açısından önem taşıyor. Binance’ın açıkladığı kullanıcı hakları, kullanıcıları korumanın yanında; teknoloji, likidite ve sigorta konularında da güven temin ediyor.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi