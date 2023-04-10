Özellikle dolandırıcılık, yasa dışı işlemler, hacklenme gibi konularda kripto dünyasının şeffaf oluşunu ve suçluların yakalanma ihtimalinin çok daha hızlı olduğunu yapılan raporlarla gözler önüne seren Binance, tüm işlemlerin halka açıklığını ve takip edilebilirliğini bir kez daha gösterdi.

Dünyanın lider blokzincir ekosistemi ve kripto para altyapı sağlayıcısı Binance, kripto dünyasının güvenliğine ilişkin çarpıcı bir konuyu açıklığa kavuşturdu. Yasadışı işlemlerin diğer finansal sistemlere kıyasla kripto dünyası içinde ne kadar az gerçekleştiğini gözler önüne seren Binance, yapılan araştırmalarla da bu oranları ortaya koydu.

Binance’den yapılan açıklamaya göre dolandırıcılıklar, hack saldırıları ve güvenlik açıkları; her türlü finansal sistem, banka veya para servisinde olabiliyor. Kripto ise en az yasa dışı işlemin yaşandığı finansal sistem olarak ayrışıyor. Chainanalysis tarafından 2022 yılında düzenlenen Kripto Suçları Raporu’na göre, 2020’deki %0,62’lik rakama kıyasla 2021 yılında gerçekleşen tüm kripto para işlemlerinin sadece %0,15’i yasadışı işlemlerden oluştu. Geçtiğimiz yılda yasadışı kripto adresleri, 14 milyar dolar elde etti. Ancak bu rakam her yıl bankalar ve diğer finansal kuruluşlar aracılığıyla aklanan 2 trilyon dolar itibari parayı, diğer bir değişle tüm dünyanın gayri safi hasılasının %5’inin yanında oldukça küçük kalıyor.

Kripto daha şeffaf, olumsuz haberler bu yüzden daha fazla!

Kripto dünyasındaki suçlular ve yasadışı işlemler, özellikle geleneksel finans ile karşılaştırıldığında global işlemlerin çok küçük bir kısmını oluşturuyor. Ancak yine de kripto endüstrisi kötü niyetli kişilerin yuvası olarak haksız yere itham ediliyor. Kripto ile ilgili olumsuz, güvensiz veya hacklenme temalı haberlerin manşetlerde görülmesinin başlıca sebebi ise kripto dünyasının daha şeffaf olmasından kaynaklanıyor. Blokzincir teknolojisi işlemleri halka açık ve takip edilebilir kılıyor. Teknolojinin bu kadar şeffaf oluşu ise, sanıldığından çok daha fazla yasa dışı aktivitenin yapıldığına dair yanlış bir algı oluşturabiliyor.

Halbuki blokzincir teknolojisi, otoritelerin ve şirketlerin dijital işlemleri şeffaf olarak ve itibari paradan çok daha kolay bir şekilde ortaya çıkarıp takip etmesini sağlıyor. Kötü amaçlar için kripto kullanılıyorsa suçluların yakalanma ihtimali, nakitle yapılan yasa dışı işlemlere göre çok daha kolay gerçekleşiyor. Böylelikle kara paranın aklanmasının önlenmesi çabalarında kusursuz bir araç olarak kullanılabiliyor. Yine asayiş kurumlarının suç ile topyekün mücadelede kripto kuruluşlarıyla yaptıkları iş birlikleri de dünya çapında artmaya devam ediyor.

Binance suçlarla savaşıyor

Kripto borsaları ise suç eylemleriyle mücadele konusunda bir numaralı destekçi olmaya devam ediyor. Binance, 500 milyon dolarlık bir fidye yazılımı çetesini alaşağı etmeye yardımcı oldu. 2021’de gerçekleşen Poly Network saldırısında çalınan 610 milyon doları 24 saat içerisinde sahiplerine iade etti.

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